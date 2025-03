Președintele Donald Trump l-a ironizat pe vicepreședintele James Vance pentru modul cum s-a îmbrăcat într-o întâlnire la Casa Albă, unde oaspetele de onoare a fost premierul Republicii Irlanda.

Potrivit unei înregistrări video care a fost postată pe Internet, președintele Trump s-a așezat pe un fotoliu, avându-l într-o parte pe premierul Micheál Martin iar în cealaltă parte pe vicepreședintele J.D. Vance.

Toți trei purtau costume sobre însă la un moment dat Trump a arătat cu degetul spre picioarele lui Vance și i-a spus: "Îmi plac șosetele tale".

Din imagini se observă că Vance avea costum negru și pantofi negri, însă șosetele erau albe, cu niște desene în formă de trifoi.

Ziarul Irish Independent a remarcat, la rândul lui, că vicepreședintele Vance a purtat "șosete tematice" la întâlnirea cu premierul Republicii Irlanda. Trifoiul este simbolul național al Irlandei.

Potrivit Irish Examiner, vicepreședintele Vance a recunoscut că a aflat despre „diplomația șosetelor” în perioada în care a fost senator și când exista gestul de a oferi șosete colegilor senatori.

După ce și-a arătat șosetele cu trifoi, vicepreședintele Vance a glumit: „Președintele este un mare fan al ținutei conservatoare, așa că, dacă observă aceste șosete, trebuie să explici acest lucru ca fiind o parte importantă a cimentării relației irlandezo - americane”.

La rândul lui, premierul Martin a mulțumit oficialilor SUA pentru „întâmpinarea călduroasă și ospitalitate” și a subliniat că și el va trebui să „își adapteze foarte repede” stilul vestimentar, trecând la cel „conservator”.

Ironia lui Trump la adresa modului cum s-a îmbrăcat Vance vine la două săptămâni după ce, la Casa Albă, un ziarist american l-a întrebat pe președintele Ucrainei, Volodomir Zelenski, de ce nu poată costum. La acel moment, alături de Zelenski se aflau președintele Trump și vicepreședintele Vance.

.@POTUS pokes fun at @VP's socks during their meeting with the Taoiseach 🤣😂 pic.twitter.com/vDjpUJxNEy