Președintele SUA, Joe Biden, a declarat că Donald Trump, candidatul republican la președinția SUA, va beneficia de securitate la nivel prezidențial, răspunzând astfel solicitărilor din partea campaniei lui Trump de a-i pune la dispoziție un avion militar pentru protecție și de a extinde restricțiile privind zborurile deasupra reședințelor sale.

„Am spus Departamentului pentru Securitate Internă să îi ofere tot ce are nevoie. Ca și cum el ar fi actualul președinte. Dați-i tot ce are nevoie. Dacă se încadrează în această categorie, atunci bine”, a declarat Biden în timpul unei discuții cu jurnaliștii, scrie Washington Examiner.

În același timp, președintele american a precizat că acest lucru se va întâmpla dacă Trump „nu cere F-15”.

Potrivit Washington Post, Susie Wiles, șefa de campanie a lui Trump, i-a transmis lui Rowe noile cerințe de securitate într-o serie de e-mailuri schimbate în ultimele două săptămâni.

Într-un mesaj, Wiles și-ar fi exprimat „nemulțumirea” extremă chiar și față de securitatea sporită pe care Secret Service a oferit-o campaniei Trump. Campania a fost nevoită să anuleze un eveniment public recent din cauza „lipsei de personal”, a spus Wiles.

„Asistența din partea Departamentului Apărării este furnizată în mod regulat pentru protecția fostului președinte, pentru a include eliminarea munițiilor explozive, unități canine și transport aerian”, a declarat purtătorul de cuvânt al Secret Service, Anthony Guglielmi, într-o declarație. „În plus, fostul președinte beneficiază de cel mai înalt nivel de mijloace tehnice de securitate, care includ vehicule aeriene fără pilot, sisteme de supraveghere aeriană fără pilot, balistică și alte sisteme tehnologice avansate.”

Lista completă a noilor solicitări ale lui Trump include avioane militare cu care Trump să zboare, cum ar fi Air Force One sau Air Force Two, în plus față de vehiculele militare terestre pentru coloana de mașini a fostului președinte.

Campania solicită, de asemenea, restricții sporite de zbor deasupra reședințelor și evenimentelor de campanie ale lui Trump.

Cu mai puțin de o lună înainte de ziua alegerilor, campania lui Trump intenționează să organizeze o serie de evenimente în orașe și state în care democrații câștigă în mod tradițional alegerile - Colorado, California de Sud, Chicago și New York.

