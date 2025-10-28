Trump vrea SUA lider mondial în energie nucleară. Guvernul său tocmai a semnat un pact în valoare de 80 de miliarde de dolari pentru reactoare noi

SUA au fost de acord să sprijine construcția de reactoare nucleare de mare anvergură de la Westinghouse Electric Co., în valoare de cel puțin 80 de miliarde de dolari, promițând sprijinul guvernamental extrem de necesar pentru industrie, în cadrul celui mai recent efort de a satisface cererea tot mai mare de energie electrică provenită din inteligența artificială.

Asistența financiară din partea administrației Trump este considerată esențială pentru a oferi companiilor încrederea de care au nevoie pentru a continua construcția de reactoare nucleare costisitoare și consumatoare de timp. În același timp, aceasta ajută Casa Albă să își atingă obiectivul de a extinde o industrie considerată vitală pentru concurența cu China, a scris Bloomberg.

Westinghouse, precum și proprietarii săi Brookfield Asset Management și producătorul canadian de uraniu Cameco Corp., au declarat marți că inițiativa va crea zeci de mii de locuri de muncă în SUA. Acțiunile Cameco au crescut cu până la 20%, atingând un nivel record după anunț, iar Brookfield a câștigat până la 3,3% în New York.

Consumul de energie al centrelor de date din SUA se va dubla probabil până în 2035, ajungând la aproape 9% totalul național, potrivit BloombergNEF. Acest lucru stimulează interesul pentru construirea de noi reactoare. Cu toate acestea, proiectele durează de obicei ani de zile pentru a fi finalizate, iar eforturile recente din SUA au depășit cu mult bugetul. Acest lucru a făcut ca firmele să fie precaute în asumarea riscurilor financiare.

„Această administrație dorește să adopte o abordare puternică pentru a sprijini reactoarele noi și avansate”, a declarat Tim Fox, analist la ClearView Energy Partners. „Această politică de sprijin pentru energia nucleară ar putea fi necesară.”

În timp ce multe dintre speranțele pentru o renaștere nucleară în SUA sunt concentrate pe dezvoltarea de reactoare modulare mici, pactul Westinghouse este pentru reactoare convenționale mari. Acesta vine în urma unui acord încheiat de dezvoltatorul de energie Fermi Inc. pentru a începe producția a patru reactoare mari care ar urma să fie utilizate pentru un campus privat de centre de date în zona Panhandle din Texas.

Acordul Westinghouse vine pe fondul unei dezvoltări nucleare lente în SUA: doar trei reactoare convenționale au fost finalizate în America în acest secol și niciunul nu este în construcție în prezent. Mai multe companii mari de tehnologie au convenit să cumpere energie din reactoare închise, o strategie care vizează producerea mai rapidă a energiei de fisiune.

Compania-mamă a Google, Alphabet Inc., a semnat luni un acord pe termen lung de achiziție de energie cu NextEra Energy Inc., care se așteaptă să repună în funcțiune un reactor închis din Iowa în 2029. În plus, Constellation Energy Corp. lucrează pentru a repune în funcțiune unul dintre reactoarele de la Three Mile Island din Pennsylvania până în 2027, iar Holtec International intenționează să repună în funcțiune centrala Palisades din Michigan până la începutul anului viitor.

Între timp, Brookfield poartă discuții cu compania de utilități Santee Cooper din Carolina de Sud cu privire la finalizarea proiectului VC Summer, parțial construit, care a fost abandonat în 2017 pe măsură ce costurile au crescut vertiginos.

În acordul cu Westinghouse, au fost dezvăluite puține detalii. SUA a declarat că va „aranja finanțarea și va facilita autorizațiile și aprobările” pentru noile reactoare, fără a fi mai specifice.

Banii vor proveni probabil dintr-o varietate de surse, inclusiv granturi, împrumuturi și alte instrumente, a declarat Fox de la ClearView. El a sugerat că detaliile sunt încă în curs de elaborare și a numit declarația „intenționat vagă”.

Partea privind autorizațiile este esențială, deoarece obținerea aprobării de la autoritățile federale de reglementare pentru noi centrale nucleare poate dura ani de zile. Casa Albă face presiuni asupra Comisiei de Reglementare Nucleară pentru a-și eficientiza procesul, dar nu este clar ce fel de schimbări ar putea face agenția.

Fiecare amplasament Westinghouse AP1000 cu două unități creează sau susține 45.000 de locuri de muncă în producție și inginerie în 43 de state, iar o implementare la nivel național va crea peste 100.000 de locuri de muncă în construcții, au declarat companiile. Există șase reactoare AP1000 în funcțiune, iar tehnologia a fost selectată pentru programe în Polonia, Ucraina și Bulgaria.

„Programul va consolida Statele Unite ca una dintre puterile mondiale de energie nucleară și va crește exporturile de tehnologie de generare a energiei nucleare Westinghouse la nivel global”, se arată în comunicat.

Administrația Trump a fost agresivă în susținerea marilor companii americane, demersuri care fac din guvern un jucător major în mai multe industrii mari. A preluat o participație de aproape 10% la Intel Corp. și a achiziționat o participație la United States Steel Corp.

SUA poartă, de asemenea, discuții pentru a accesa unul dintre cele mai mari zăcăminte neexploatate de tungsten din lume, un metal folosit de Pentagon pentru a fabrica muniții, proiectile și alte arme. Separat, a convenit asupra unei investiții de 400 de milioane de dolari în MP Materials Corp. pentru a asigura o aprovizionare cu magneți esențiali pentru aplicații militare și de altă natură.

