Dronele ar putea înlocui unitățile mari ale armatei americane din Europa

De la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, armata Statelor Unite a fost concepută pentru apărarea Europei. În pofida diverselor misiuni de contrainsurgență din Asia de Sud-Est și Orientul Mijlociu, nucleul său a rămas o forță grea, mecanizată, bazată pe brigăzi de tancuri și infanterie blindată.

Dar contextul strategic se schimbă. Administrația Obama a mutat accentul politicii externe americane dinspre Europa către Asia, iar administrația Trump acordă prioritate apărării teritoriale, emisferei vestice și regiunii Pacificului. Astfel, apare întrebarea: ce se întâmplă cu o armată concepută pentru Europa atunci când Europa nu mai este în centrul atenției?

Răspunsul ar putea veni sub forma dronelor, afirmă un expert american, citat de militarytimes. O forță expediționară compusă din unități de drone – staționate în Europa sau desfășurate la nevoie – ar reprezenta o alternativă mai economică la menținerea unor garnizoane masive peste hotare.

„Dronelor trebuie să li se facă loc”

„Forțele desfășurate permanent, bazate pe mari garnizoane și unități centrate pe infanterie și tancuri, ar trebui înlocuite cu formațiuni mixte de drone, care pot fi mobilizate rapid și pot amplifica puterea de luptă a aliaților”, susține Benjamin Jensen, director al Futures Lab la Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank din Washington D.C., într-o analiză recentă.

Jensen imaginează un sistem în care statele europene membre NATO furnizează componentele clasice – tancuri și vehicule blindate – în timp ce unitățile americane de drone asigură capacitățile de atac, recunoaștere și război electronic.

„Imaginați-vă că, în locul unui batalion de 1.000 de oameni, există unul de 250, dotat cu 500 de drone FPV și octocopter. Acesta ar putea opera împreună cu aliații europeni, intervenind rapid și retrăgându-se la fel de repede”, a declarat Jensen pentru Defense News.

Conceptul de „substituție” în războiul modern

Ideea că dronele pot înlocui soldații de pe teren nu este nouă. Însă Jensen susține o abordare bazată pe „substituție” – un concept preluat din economie, potrivit căruia un produs poate fi înlocuit de altul care oferă o valoare similară, dar la un cost mai mic.

„Formațiunile de drone mai flexibile și mai mobile pot genera opțiuni suplimentare pentru susținerea intereselor americane în Europa”, scrie el, sugerând chiar crearea unor „brigăzi de drone”.

Un batalion de tip Launched Effects – echipat cu drone de atac, de recunoaștere și de război electronic – ar putea patrula suprafețe extinse și lansa roiuri de drone pentru a contracara o invazie rusă.

Jensen subliniază că principiul substituției se aplică și designului dronelor: dacă acestea pot fi configurate rapid pentru misiuni diferite – culegere de informații, război electronic sau lovituri de precizie – „atunci un singur tip de dronă poate fi aproape la fel de eficient ca un model dedicat unei misiuni specifice”.

O tranziție deja începută

Armata americană se află deja pe această direcție prin Army Transformation Initiative, care urmărește dezvoltarea rapidă a dronelor de mici dimensiuni. Totuși, Jensen critică planurile de a elimina dronele de altitudine medie și anduranță mare, precum MQ-1C Gray Eagle.

Criticii consideră aceste aparate costisitoare și vulnerabile – exemplul dronelor turcești TB-2 Bayraktar, distruse de apărarea antiaeriană rusă în Ucraina, sau al celor șapte MQ-9 Reaper pierdute de SUA în doar șase săptămâni deasupra Yemenului, este elocvent.

Jensen, însă, susține că dronele de tip MALE oferă o versatilitate pe care modelele mici nu o pot egala:

„Am nevoie de un aparat care să acopere o zonă 24 de ore și să transporte opt rachete Hellfire, dacă situația o cere”, explică el.

Forțe de rezervă și noi doctrine de descurajare

În analiza sa, expertul atrage atenția că accentul pus pe drone trebuie extins și asupra forțelor de rezervă. Noi unități ar putea fi create în cadrul Gărzii Naționale și al rezervelor armatei, iar unele unități de aviație – care urmează să fie desființate – ar putea fi transformate în formațiuni aeriene fără pilot.

Aceasta ar reduce costurile, menținând în același timp capacitatea de a mobiliza rapid forțe de luptă.

În privința reacției NATO la ideea înlocuirii trupelor americane din Europa cu drone, Jensen spune simplu: „Mai bine ceva decât nimic.”

O astfel de politică ar putea avea efecte dincolo de câmpul de luptă, schimbând însăși „gramatica descurajării”, afirmă el. În loc să mențină permanent o brigadă blindată în Polonia, Statele Unite ar putea trimite rapid unități de drone în Europa de Est, pentru a demonstra sprijinul față de aliați în momente de criză.

Aceleași formațiuni ar fi utile și în regiunea Indo-Pacific, unde distanțele mari favorizează forțele ușor transportabile.

„Dronelor le poți atașa sarcini utile variate și le poți folosi mult mai flexibil decât forțele grele tradiționale – simboluri ale descurajării din secolul XX”, conchide Jensen.

