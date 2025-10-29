Veste șoc: Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii trupelor americane din România

Autor: Dan Stan
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 19:14
811 citiri
Veste șoc: Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii trupelor americane din România
Drapelul SUA, drapelul României, Casa Albă / FOTO: Unsplash.com

Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România, hotărâre asumată de Pentagon. Opozanții sunt doi congresmani republicani, care au transmis un comunicat de presă pe marginea acestui subiect.

Cei doi congresmani critică Pentagonul, condus de Pete Hegseth, și susțin că retragerea parțială este „în contradicție directă cu strategia președintelui Trump”.

Senatorul american Roger Wicker, republican din Mississippi, președintele Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului, și reprezentantul Mike Rogers, republican din Alabama, președintele Comisiei pentru Servicii Armate a Camerei Reprezentanților, au emis următoarea declarație:

„Ne opunem ferm deciziei de a nu menține brigada americană rotațională în România și procesului prin care Pentagonul își revizuiește în prezent postura forțelor, proces care ar putea duce la reduceri suplimentare ale trupelor americane din Europa de Est.

Pe 19 martie am declarat că nu vom accepta modificări semnificative ale structurii noastre de luptă care sunt făcute fără un proces interinstituțional riguros, fără coordonare cu comandanții de teatre de operații și cu Statul Major Întrunit, și fără colaborare cu Congresul.

Din păcate, exact acest lucru pare să fie în curs de desfășurare. Acum două săptămâni, președintele Trump a declarat că Statele Unite nu vor retrage forțele americane din Europa, ci „ar putea doar să le mute puțin”. Președintele are dreptate când spune că postura forțelor americane din Europa trebuie actualizată, pe măsură ce NATO își asumă o parte mai mare din responsabilități și caracterul războiului se schimbă. Însă această actualizare trebuie coordonată pe scară largă, atât în cadrul guvernului american, cât și cu NATO.

România a fost un aliat puternic, făcând investiții majore pentru a găzdui forțele americane și a moderniza infrastructura care le sprijină. România a cheltuit de mulți ani peste 2% din PIB pentru apărare și s-a angajat să atingă pragul de 5% din PIB. Aceste investiții, alături de contribuțiile sale la apărarea estică a NATO și la securitatea Mării Negre, subliniază rolul central al României în securitatea Alianței. În mod notabil, din 2016, România găzduiește un detașament american Aegis Ashore pentru apărare antirachetă, asumându-și riscuri politice, militare și economice semnificative pentru a desfășura sisteme concepute în principal pentru apărarea aliaților NATO, nu a propriului teritoriu.

Datorită conducerii președintelui Trump, aliații noștri europeni au fost de acord să își asume niveluri istorice de responsabilitate în apărarea colectivă. Totuși, reînarmarea Europei va dura timp. Retragerea prematură a forțelor americane de pe flancul estic al NATO, la doar câteva săptămâni după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian românesc, subminează descurajarea și riscă să invite o agresiune rusă suplimentară.

Această decizie transmite, de asemenea, un semnal greșit Rusiei, exact în momentul în care președintele Trump exercită presiuni pentru a-l forța pe Vladimir Putin să vină la masa negocierilor pentru a obține o pace durabilă în Ucraina. Președintele are perfectă dreptate: acum este momentul ca America să își demonstreze hotărârea împotriva agresiunii ruse. Din păcate, decizia Pentagonului pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui.

Este îngrijorător faptul că Congresul nu a fost consultat înaintea acestei decizii, mai ales având în vedere sprijinul clar, bipartizan și bicameral pentru o prezență americană solidă în Europa, exprimat în versiunile atât ale Camerei, cât și ale Senatului pentru Legea de Autorizare a Apărării Naționale pentru anul fiscal 2026. Legislația precizează, de asemenea, intenția clară a Congresului ca nicio modificare a posturii americane în Europa să nu fie făcută în absența unui proces complet de revizuire.

Căutăm clarificări din partea Pentagonului cu privire la modul în care intenționează să atenueze impactul acestei decizii asupra posturii de descurajare și apărare a NATO și dacă a existat o coordonare cu aliații pentru a minimiza aceste consecințe. De asemenea, vom solicita asigurări că, așa cum a afirmat anterior președintele, cele două brigăzi blindate din Polonia vor rămâne pe poziții și că Statele Unite vor continua să mențină o prezență rotațională constantă în Polonia, statele baltice și România.”

SUA retrag trupe americane din România
Veste șoc: Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii trupelor americane din România
19:14 - Veste șoc: Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii trupelor americane din România
Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România, hotărâre asumată de Pentagon. Opozanții sunt doi congresmani republicani, care au...
Soluția propusă de către Adrian Năstase, după anunțul americanilor privind retragerea trupelor. Țara către care ar trebui să ne îndreptăm: „România trebuie să devină un actor!”
18:56 - Soluția propusă de către Adrian Năstase, după anunțul americanilor privind retragerea trupelor. Țara către care ar trebui să ne îndreptăm: „România trebuie să devină un actor!”
Adrian Năstase a reacționat, după ce SUA anunțat retragerea trupelor de pe teritoriul României. În opinia fostului premier, este momentul ca țara noastră să întărească relația cu...
George Simion, prima reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane: „Eu v-am spus!”. Pariul liderului AUR
18:12 - George Simion, prima reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane: „Eu v-am spus!”. Pariul liderului AUR
George Simion a oferit prima reacție, pe Facebook, după ce americanii au anunțat retragerea României. Liderul AUR se aștepta ca nefericitul eveniment să se întâmple. Fostul candidat la...
Ștefan Popescu, tranșant după anunțul SUA privind retragerea trupelor: „Politica externă a României nu reușește să ofere Washingtonului motive de încredere”
17:45 - Ștefan Popescu, tranșant după anunțul SUA privind retragerea trupelor: „Politica externă a României nu reușește să ofere Washingtonului motive de încredere”
Ștefan Popescu a realizat o analiză acidă după ce americanii au anunțat retragerea trupelor de pe teritoriul României. Diplomații români nu au fost în stare să cultive o relație solidă...
Semnalul de alarmă al unui general român după anunțul privind retragerea trupelor americane din România: „Un mesaj strategic grav”
17:24 - Semnalul de alarmă al unui general român după anunțul privind retragerea trupelor americane din România: „Un mesaj strategic grav”
Ștefan Dănilă, general în rezervă, fost şef al Statului Major General al Armatei Române, a lansat un avertisment pentru Guvernul Bolojan. Decizia americanilor este, de fapt, „un mesaj...
Americanii confirmă că retrag soldați din România, dar susțin că este o veste bună: "Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată"
16:53 - Americanii confirmă că retrag soldați din România, dar susțin că este o veste bună: "Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată"
Statele Unite vor retrage o parte din trupele dislocate în România, în cadrul unei revizuiri strategice a prezenței militare globale. Măsura, care ar putea afecta până la un batalion din...
S-a terminat "perioada de graţie" pentru echipa care a câștigat ultimele alegeri, avertizează Remus Pricopie. Ce "dosare grele" așteaptă să fie rezolvate
15:39 - S-a terminat "perioada de graţie" pentru echipa care a câștigat ultimele alegeri, avertizează Remus Pricopie. Ce "dosare grele" așteaptă să fie rezolvate
Rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, consideră că perioada de graţie pentru actuala guvernare, instalată după alegerile parlamentare şi...
Precizările armatei americane după anunțul privind reducerea trupelor din România: „Un semn al responsabilității europene”
15:17 - Precizările armatei americane după anunțul privind reducerea trupelor din România: „Un semn al responsabilității europene”
Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, decizia făcând parte dintr-un proces mai amplu de reevaluare a posturii militare globale americane....
Cine ne apără dacă pleacă americanii. În România se află mii de soldați NATO din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg
14:30 - Cine ne apără dacă pleacă americanii. În România se află mii de soldați NATO din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg
Reducerea numărului de militari americani din România reprezintă un șoc pentru imaginea securității naționale, însă țara noastră rămâne puternic susținută de forțe străine, cu...
Ministrul Moșteanu se va întâlni cu ministra Apărării din Franța, la o zi după ce a confirmat oficial reducerea trupelor SUA din România
14:21 - Ministrul Moșteanu se va întâlni cu ministra Apărării din Franța, la o zi după ce a confirmat oficial reducerea trupelor SUA din România
Ministrul român al Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, se va întâlni, la Sibiu, cu ministra Forțelor Armate din Franța, Catherine Vautrin. Întâlnirea celor doi miniștri este...
Retragerea trupelor SUA din România, un semnal de alarmă. Fost șef al armatei: „E un duș rece”
14:03 - Retragerea trupelor SUA din România, un semnal de alarmă. Fost șef al armatei: „E un duș rece”
Anunțul privind reducerea trupelor americane din România a stârnit un val de reacții, punând sub semnul întrebării soliditatea parteneriatului strategic dintre București și Washington....
Răspunsul NATO după ce SUA au anunțat că reduc trupele din România: ”Ajustările făcute nu sunt neobișnuite”
13:16 - Răspunsul NATO după ce SUA au anunțat că reduc trupele din România: ”Ajustările făcute nu sunt neobișnuite”
NATO și autoritățile din Statele Unite sunt în contact apropiat cu privire la prezența forțelor americane în Europa, a declarat miercuri, 29 octombrie, un oficial NATO, după ce Ministerul...
Reacția lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea trupelor SUA din România
13:03 - Reacția lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea trupelor SUA din România
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis miercuri, 29 octombrie, că prezenţa trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, prin redimensionarea forţei...
Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
12:19 - Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
România a aflat abia miercuri, 29 octombrie, despre decizia Statelor Unite de a retrage aproximativ 1.000 de militari americani de pe teritoriul țării noastre, dintr-un efectiv total de...
Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
12:09 - Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
Decizia Statelor Unite de a redimensiona o parte din trupele dislocate în Europa a creat un val de discuții privind securitatea României și rolul aliaților în apărarea flancului estic al...
Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
12:09 - Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
Iulian Fota, expert în securitate națională, susține că președintele României ar trebui să efectueze cât mai rapid o vizită la Casa Albă pentru consolidarea relațiilor cu administrația...
Premierul Bolojan și ministrul Moșteanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre reducerea trupelor americane - SURSE
11:35 - Premierul Bolojan și ministrul Moșteanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre reducerea trupelor americane - SURSE
Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni, în ziua de 29 octombrie 2025, pe șeful Guvernului, Ilie Bolojan, și pe ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Una...
Simion atacă Guvernul după decizia Washingtonului: „Grindeanu ospătarul nu poate debloca relația cu SUA!”
11:21 - Simion atacă Guvernul după decizia Washingtonului: „Grindeanu ospătarul nu poate debloca relația cu SUA!”
Tensiunile diplomatice dintre București și Washington revin în prim-plan, după ce Ministerul Apărării Naționale a confirmat că Statele Unite vor redimensiona o parte din trupele dislocate...
#SUA, #militari SUA, #trupe americane, #retragere trupe sua romania , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-a numit Gigi Becali pe presedintele Nicusor Dan, dupa ce au dat "nas in nas" la sfintirea Catedralei! "Sa stii ceva"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Veste șoc: Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii trupelor americane din România
  2. Soluția propusă de către Adrian Năstase, după anunțul americanilor privind retragerea trupelor. Țara către care ar trebui să ne îndreptăm: „România trebuie să devină un actor!”
  3. Masacru pe străzile din Rio de Janeiro după cea mai sângeroasă operațiune a poliției din istoria Braziliei. Cel puțin 132 de persoane au fost ucise VIDEO
  4. Norvegia devine prima țară NATO care desfășoară un roi operațional de drone autonome
  5. Guvernul a decis ce se întâmplă cu salariul minim pe economie în 2026. Explicațiile premierului Ilie Bolojan
  6. Complexul Educațional Laude-Reut, distins cu premiul Bright Minds Award la Gala RO 3.0 – Winners for the Future 2025
  7. Medicii de la Spitalul ”Bagdasar-Arseni”, acuzaţi de ucidere din culpă, au fost reţinuţi. Un pacient ar fi murit pentru că nu i-au aplicat tratamentele necesare
  8. George Simion, prima reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane: „Eu v-am spus!”. Pariul liderului AUR
  9. Țara care găzduiește deja 10.000 de militari americani nu este deloc vizată de decizia reducerii acestor trupe. Autoritățile vor să facă „Fort Trump”
  10. Spitalul în care medicii au umplut listele de aşteptare cu programări false pentru a lucra mai puţin. Acum riscă să ajungă după gratii VIDEO