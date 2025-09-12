Declarațiile delirante ale bărbatului care a ucis o refugiată ucraineană într-un tren, în SUA: „Nici măcar nu o cunoșteam deloc pe doamnă. E înfricoșător, nu-i așa?” VIDEO

Iryna Zarutska, o tânără de 23 de ani refugiată din Ucraina, a fost ucisă violent în SUA, în timp ce se întorcea acasă de la muncă. Crima a avut loc într-un tren, iar autorul a fost identificat imediat după imaginile surprinse de camerele video drept Decarlos Brown Jr. Bărbatul avea probleme psihice și mai multe antecedente penale. VIDEO

Acesta susține că a ucis-o pe fată pentru că credea că îi citește gândurile, dar în același timp a dat vina pe faptul că corpul său ar fi fost controlat de altceva, scrie The New York Post.

Zarutska fugise din calea războiului în 2022, mutându-se împreună cu mama, sora și fratele său la Charlotte. Fata muncea într-o pizzerie și voia să devină asistentă veterinară.

Cu doar câteva minute înainte de a fi ucisă, Iryna îi scrisese iubitului ei, asigurându-l că urmează să ajungă în curând acasă.

„A sosit recent în Statele Unite, căutând siguranță din calea războiului și sperând la un nou început. În mod tragic, viața ei a fost curmată mult prea devreme… Aceasta este o pierdere ireparabilă pentru familia ei,” scriu apropiații săi pe pagina GoFundMe creată pentru a strânge fonduri pentru familia ei.

Ce susține suspectul

Bărbatul, pus sub acuzare pentru crimă de gradul întâi, are un istoric lung de violență și infracțiuni, fiind arestat de mai multe ori din 2011 pentru jaf armat, furt și amenințări.

Decarlos Brown Jr. ar fi spus familiei sale că a înjunghiat-o mortal pe refugiata ucraineană pentru că credea că îi citește gândurile, a declarat sora sa.

Tracey Brown, care a fost agresată de fratele ei mai mare într-un atac din 2022, în care acesta a mușcat-o și a spart o ușă, a spus că este un schizofrenic paranoic care i-a spus de mai multe ori că guvernul i-a implantat un cip.

„Când am văzut videoclipul, am știut automat că el - și urăsc să o spun pentru că nu merita - dar ajunsese la un punct de cotitură. Am încercat doar să-mi dau seama. De ce ar face asta? Adică, nu e el. Și singurul lucru la care m-am putut gândi este că pur și simplu... era distrus. Nu mai putea suporta,” a spus sora acestuia pentru New York Post.

Decarlos Brown killed Iryna Zarutska in cold blood. Here is the missing footage. pic.twitter.com/Rp82FiimkR — ScareBear (@ScareBear187106) September 9, 2025

Înregistrarea audio tulburătoare a conversației telefonice a lui Brown cu sora sa din închisoare surprinde explicația sa incoerentă despre motivul pentru care a atacat-o pe femeia nevinovată. Brown poate fi auzit spunându-i surorii sale că „materialul din corpul său” l-a forțat să o omoare pe Iryna, conform înregistrării audio a unui apel efectuat pe 28 august, la șase zile după crimă.

„Asigurați-vă că eu am fost cel care a făcut-o, nu materialul. Și vă spun, materialul a făcut-o. Nici măcar nu o cunoșteam deloc pe doamnă. Nu i-am spus niciodată doamnei. E înfricoșător, nu-i așa? Deci, de ce aș înjunghia pe cineva fără motiv?” i-a spus bărbatul surorii sale.

Sora lui Brown a spus că a mers pe 28 august să vorbească cu fratele ei și apoi în două ocazii mai recente, inclusiv o vizită față în față și una prin videoconferință, pentru că voia să înțeleagă de ce a comis acest act oribil.

Tracey a spus că, într-o vizită ulterioară cu fratele ei, în ultima săptămână, acesta a proferat amenințări la adresa ei și a mamei sale, acuzându-i că fac parte dintr-o conspirație împotriva lui.

„Când m-am dus să-l vizitez, mormăia și vorbea singur,” a declarat Tracey pentru The Post.

Și i-am spus: „Ei bine, la ce te gândești?” S-a uitat la mine și mi-a zis: „Trebuie să te conving.” Și i-am spus: „Ce vrei să spui că trebuie să mă chemi?” El a spus: „Tu și mama.” „Sunteți traficate.” Și am întrebat: „Ei bine, cum suntem traficate?” Și el a spus: „Guvernul vă trafichează pe toți ca să ajungă la mine.”

Spunând că a fost „surprinsă și șocată” de veste, ea a spus că atunci când a auzit prima dată: „Am spus că trebuie să fie o altercație. Trebuie să fie, trebuie să fie autoapărare.”

„A spus că era în drum spre spital, spre spitalul de boli mintale... Voiam doar să știu de ce ea, pentru că el fusese în tren de ceva vreme înainte ca ea să urce. Și el a spus, ei bine, „îmi citea gândurile”. El a spus că îi citea gândurile,” susține sora criminalului.

Ukrainian Refugee Iryna Zarutska Murder on Train: Who Is Suspect Decarlos Brown Jr? Iryna Zarutska, a 23-year-old Ukrainian refugee, was brutally killed on August 22 aboard a light rail train in Charlotte, North Carolina. Ads Full Article:👇https://t.co/pTXPUOgBz3#IRYNA… pic.twitter.com/OolTH8tEQc — Froggie 🐸 (@FroggieMan7) September 8, 2025

„Mi-am rănit mâna, înjunghiind-o. Nici măcar nu o cunosc pe doamnă. Nu i-am spus niciun cuvânt doamnei. E înfricoșător, nu-i așa? De ce ar înjunghia cineva pe cineva fără motiv?” se_aude Brown spunând în înregistrarea audio, care a fost ascultată pentru prima dată de Daily Mail.

Tracey a întrebat apoi de ce tânăra a fost aleasă drept victimă dintre toți oamenii din tren.

„Pur și simplu au atacat-o, asta s-a întâmplat. Oricine lucra cu materialele, a atacat-o. Asta e tot. Acum trebuie să investigheze la ce a fost expus corpul meu... Acum trebuie să facă o anchetă pentru a afla care a fost motivul din spatele a ceea ce s-a întâmplat”, a mai spus Brown.

