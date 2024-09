Uraganul major Helene va atinge Florida, apoi și alte regiuni ale SUA. Va aduce inundații catastrofale VIDEO

Uraganul Helene s-a intensificat până la nivelul de uragan major de categoria 3, înainte să atingă Florida.

”Foarte periculosul” uragan Helene, care a devenit un uragan ”major”, urmează să atingă uscatul joi, 26 septembrie, la sfârşitul zilei, în Florida, şi să aducă cu el inundaţii ”catastrofale” pe care autorităţile i-au rugat pe locuitori să le ia în serios, relatează AFP.

Helene, cu rafale de vânt de 195 de kilometri pe oră, s-a intensificat şi a devenit un uragan de categoria 3 - pe o scală de 5 -, potrivit Centrului american al uraganelor (NHC). El îşi continua traiectoria, deasupra Golfului Mexicului, către nord-vestul Floridei, al treilea cel mai populat stat american.

El urmează să atingă uscatul noaptea, în regiunea Tallahassee, capitala statului, cu aprozimativ 200.000 de locuitori.

În această zonă, ”nimeni nu a văzut o furtună de o asemenea amploare în memoria recentă”, a avertizat joi dimineaţa guvernatorul Floridei, Ron DeSantis. El i-a avertizat pe locuitorii care încă nu au evacuat cu privire la căderi de arbori.

”Nu mă duc nicăieri. Rămân aici. Mă voi baricada”, a declarat AFP Patrick Riickert la Crawfordville, un orăşel situat la aproximativ 30 de kilometri sud de Tallahassee, către coastă.

”Am încredere în credinţa mea şi în faptul că Dumnezeu mă va apăra”, a adăugat acest bărbat în vârstă de 50 de ani, care va rămâne acasă împreună cu soţia şi nepoţii.

Numeroşi locuitori au fugit după ce şi-au protejat ferestrele casei cu panouri de lemn, iar majoritatea magazinelor au închis, au constatat jurnalişti AFP la faţa locului.

Riscul unei acoperiri de către apa mării îngrijorează puternic, în contextul în care o creştere a apelor ar putea atinge local şase metri în zona de coastă - adică înălţimea unui imobil cu două etaje.

Este vorba despre un ”scenariu la care este imposibil să supravieţuieşti”, iar valuri ”distructive” pot mătura case şi deplasa maşini, trage un semnal de alarmă Mike Brennan, directorul NHC, care cataloghează uraganmul drept ”foarte periculos”.

