Uraganul Helene a lovit SUA cu 220 km/h. Cel puțin 17 morți, inundații masive, căderi de electricitate. Președintele Biden a decretat starea de urgență în cinci state VIDEO

Furtuna Helene a atins uscatul în nord-vestul Floridei, joi seara, ca uragan de categoria 4 - pe o scală de cinci -, cu rafale de cânt de până la 225 de kilometri pe oră.

Cel puţin 11 persoane au murit în Georgia, cinci în Florida şi una în North Carolina, după trecerea uraganului Helene, anunţă vineri oficiali americani, relatează AFP.

”Această furtună a fost ucigaşă. 11 decese au fost confirmate”, anunţă vineri guvernatorul Georgiei Brian Kemp. Una dintre victime făcea parte dintr-o echipă de salvatori, precizează el.

”Au fost cinci morţi legate de furtună”, a confirmat biroul şerifului comitatului Pinellas, pe coasta de vest a Floridei.

Alt deces a fost confirmat la Charlotte, în North Carolina.

Milioane de americani au rămas fără elctricitate după trecerea uraganului Helene, care continua să provoace, vineri, inundaţii masive în sud-estul Statelor Unite, unde îşi continuă traiectoria ca furtună tropicală. De la Tallahassee în Florida şi până la Charlotte în North Carolina, rafale puternice de vânt şi ploi diluviene provoacă revărsări bruşte şi căderi de arbori.

Pe coasta Floridei, submersiunea marină a cauzat inundaţii importante şi o creştere a nivelului apei mării izolat de peste 4,5 metri.

”Am efectuat aproape 600 de salvări”, a anunţat la CNN directoarea agenţiei federale însărcinate cu răspunsul la catastrofe naturale (FEMA), Deanne Criswell. ”Ameninţarea nu s-a terminat”, iar situaţia este ”în continuare periculoasă”, a avertizat ea.

Directoara FEMA a avertizat cu privire la riscul unor inundaţii bruşte la Atlanta, în Georgia.

Centrul american al uraganelor (NHC) a avertizat că inundaţii ”istorice” şi ”catastrofale”, însoţite de alunecări de teren continuau să aibă loc în Munţii Apalaşi până vineri seara.

