Panică în SUA, unde va lovi uraganul Milton. Oamenii își scriu numele pe piele, pentru a fi identificați după moarte. „Dacă te afli în casă, acesta este sicriul unde vei sta” VIDEO

Milioane de locuitori ai statului Florida sunt îndemnaţi de autorități să fugă din calea uraganului Milton, care se îndreaptă, în ziua de miercuri, 9 octombrie, spre țărmurile SUA.

Se estimează că furtuna va lovi oraşul Tampa în această seară, cu vânturi de până la 270 km/h, informează Observator News.

Unele surse consideră ca Milton este o furtună de categoria 4 dar alte surse estimează că va fi chiar de categoria 5, care este categoria maximă.

"Impactul va fi catastrofal", a avertizat agenția federală americană de intervenție pentru situaţii de urgență (FEMA).

Uraganul Milton va lovi, miercuri seară, statul Florida, al treilea cel mai populat al SUA, după ce luni se deplasa de-a lungul coastei peninsulei Yucatan din Mexic, unde a produs pagube însemnate. Acum, în mod preventiv, în Florida s-a declanșat cel mai amplu efort de evacuare a populației din ultimii ani.

Președintele Joe Biden a avertizat că evacuarea este o chestiune de "viaţă și de moarte" şi că Milton ar putea fi cea mai periculoasă furtună care loveşte Florida în ultimul secol.

Americanii încă nu și-au revenit după uraganul Helene, tot de categoria a patra, care acum două săptămâni a ucis cel puțin 225 de persoane în statele Florida, Georgia, Carolina de Sud, Tennessee, Virginia și Carolina de Nord.

Meteorologii estimează că furtuna Milton va genera ploi torenţiale, inundaţii rapide, vânturi puternice şi fenomente tip "storm surge", care apar atunci când apa se deplasează de pe coastă spre interior. Milton ar putea aduce pe uscat valuri de până la 4,5 metri înălțime. Cele mai afectate orașe ar putea fi Tampa, St Petersburg și Sarasota. Potrivit celei mai recente actualizări, uraganul Milton va aduce o furtună "mortală și catastrofală".

„Dacă vă aflați într-o casă cu un singur etaj care este lovită de o undă de furtună de 4,5 metri, ceea ce înseamnă că apa intră imediat, nu aveți unde să mergeți. Deci, dacă te afli în casă, practic acesta este sicriul în care vei sta”, a avertizat primarul din Tampa, Jane Castor, citată de publicația The Guardian.

"Am trăit în Florida toată viața și n-am văzut niciodată nimic de această amploare" a declarat la CNN șefa pompierilor din oraşul Tampa, Barbara Tripp. După ce vântul va atinge viteza maximă, echipele de intervenție nu va mai putea ajuta locuitorii care nu s-au evacuat, a avertizat ea. De aceea, persoanele cu afecțiuni medicale trebuie neapărat să meargă la un adăpost.

Circa un milion de oameni au primit ordine de evacuare iar automobilele au format coloane pe autostrăzi. Locuitorii care ar rămâne în zonă au fost îndemnați să-și scrie numele și numerele de securitate socială pe corpuri, pentru o identificare mai ușoară, în cazul în care ar muri.

Guvernatorul din Florida, Ron DeSantis, a declarat miercuri că statul "este pregătit pentru un impact major", dar rămâne încrezător că "vom trece peste asta". DeSantis spune că 51 de localităţi rămân în stare de urgență dar autoritățile sunt "pregătite și vom răspunde".

Un astronaut al NASA, Matthew Dominick, aflat pe Stația Spațială Internațională, a fotografiat și filmat miercuri uraganul Milton, în timp ce acesta se deplasa prin Golful Mexic spre coasta Floridei.

We flew over Hurricane Milton about 90 minutes ago. Here is the view out the Dragon Endeavour window. Expect lots of images from this window as this is where I’m sleeping while we wait to undock and return to Earth.

Timelapse coming in a separate post.

1/6400 sec, f8, ISO 500 pic.twitter.com/zkhJdTlag7