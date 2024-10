De ce a provocat uraganul Milton o avalanșă de tornade în Florida

Mai multe tornade au fost raportate în Florida, în timp ce uraganul Milton a început să lovească regiunea.

Acestea au fost observate în unele părți din sudul Floridei și traversând o autostradă cheie în timp ce șoferii se aflau pe drum.

Zeci de înregistrări video postate pe reţele de socializare surprind tonade în comitatul Broward, în care se află Fort Lauderdale, imediat la nord de Miami, şi au fost preluate de presă.

O tornadă uriaşă a avut loc la Clewiston, în comitatul Hendry, unde a atins locuinţe pe care le-a distrus.

Miercuri, până la ora locală 15.00 (22.00, ora României), NWS din Miami a înregistrat şapte tornade în Florida de la începutul zilei, inclusiv două la Lakeport, în centrul peninsulei.

Meteorologii spun că tornadele se pot forma pe fondul vremii tropicale, deși de obicei nu sunt foarte puternice - dar reprezintă totuși o amenințare mortală.

Multiple tornadoes have been spotted in South Florida ahead of Hurricane Milton's arrival ashore. The National Hurricane Center says Milton was “growing in size” as it approached the coast. It said “life threatening storm surge” and “damaging winds” were both still expected. pic.twitter.com/R6bM3zQugp