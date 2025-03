Furia anti-Musk ia amploare. Tesla, compania miliardarului, ținta vandalismului politizat

O femeie îmbrăcată într-o hanorac negru s-a apropiat de parcarea Tesla, hotărâtă să producă daune. A venit pregătită, cu patru sticle de Smirnoff Ice pline cu benzină, pe care le-a aruncat asupra vehiculelor electrice parcate în apropierea dealerului și a privit cum flăcările le cuprind.

În decursul a 13 zile, începând cu 29 ianuarie, potrivit documentelor de la tribunal, Lucy Grace Nelson a făcut mai multe vizite la parcarea Tesla din Loveland, Colorado. Odată, a vopsit cu spray „Nazi” sub semnul de la intrarea în parcarea dealerului, iar altădată a aprins o sticlă Molotov lângă o Tesla Cybertruck. De asemenea, ar fi folosit spray roșu pentru a scrie un mesaj pe ușile de la intrarea în magazin: „F--- Musk”. Avocatul lui Nelson a refuzat să comenteze cazul.

De la investirea președintelui Donald Trump, mai mult de o duzină de acte violente sau de distrugere au fost îndreptate împotriva facilităților Tesla, conform documentelor de la tribunal, fotografiilor de supraveghere, rapoartelor poliției și articolelor din presa locală, analizate de The Washington Post. Aceste incidente au loc pe măsură ce Elon Musk a ajuns în prim-plan ca susținător de seamă al lui Trump și ca un provocator conservator în sine. Furia îndreptată împotriva acestui miliardar tehnologic pe internet a început să se reverse din ce în ce mai mult în viața reală, cu acte de vandalism la adresa magazinelor Tesla, stațiilor de încărcare și vehiculelor.

NEWS: A man has been arrested for shooting, using Molotov cocktails in 2 separate incidents at a Salem, Oregon Tesla showroom that caused $500,000 in damages.

The 41-year-old man faces a federal charge of illegally possessing an unregistered destructive device pic.twitter.com/C6jDsOoCgI