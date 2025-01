Care sunt vedetele ale căror case au fost distruse de incendiile din Los Angeles. Focul a cuprins și dealul Hollywood VIDEO

Cel puțin șase incendii sunt active în Los Angeles și în districtul vecin Ventura. Majoritatea incendiilor sunt 0% limitate, spun oficialii.

Cel mai recent incendiu, numit Sunset Fire, a izbucnit în Hollywood Hills și a declanșat evacuări obligatorii, inclusiv în zonele presărate cu case de celebrități. Cinci persoane au murit și peste 100.000 de persoane au fost forțate să evacueze din cauza incendiului din Eaton. Alte 37.000 au fost evacuate din cauza focului din zona Palisades.

Incendiile de vegetaţie care ard în Los Angeles şi în împrejurimi au distrus casele mai multor celebrităţi, printre care Billy Crystal, Mandy Moore şi Paris Hilton.

Pompierii californieni se luptă cu incendiile provocate de vânt care distrug casele, blochează drumurile în timp ce zeci de mii de oameni au fugit şi solicită resursele, incendiile arzând de miercuri fără a fi controlate.

Crystal şi soţia sa, Janice, au emis miercuri o declaraţie în care spun că locuinţa lor de 45 de ani din cartierul Pacific Palisades a fost pierdută.

„Janice şi cu mine am locuit în casa noastră din 1979. Ne-am crescut copiii şi nepoţii aici. Fiecare centimetru din casa noastră a fost umplut cu dragoste. Amintiri frumoase care nu pot fi luate. Avem inima frântă, desigur, dar cu dragostea copiilor şi prietenilor noştri vom trece peste asta”, au scris soţii Crystal.

În graba frenetică de a ajunge în siguranţă, şoselele au devenit impracticabile atunci când zeci de oameni şi-au abandonat vehiculele şi au fugit pe jos, unii cu valize.

„Evacuat Malibu în ultimul minut”, a scris actorul Mark Hamill într-o postare pe Instagram. „Incendii mici pe ambele părţi ale drumului pe măsură ce ne apropiam (de Pacific Coast Highway)”.

Cu mai puţin de 72 de ore înainte, cele mai mari vedete de la Hollywood se adunaseră pentru a păşi pe covorul roşu al Globurilor de Aur, primul eveniment major al sezonului.

Ca urmare a incendiilor, premierele „Better Man” şi „The Last Showgirl” au fost anulate, nominalizările la premiile Screen Actors Guild au fost anunţate prin intermediul unui comunicat de presă în loc să fie făcute în cadrul unui eveniment live, iar evenimentele de weekend precum premiile AFI au fost anulate preventiv.

Nominalizările pentru premiile Oscar sunt, de asemenea, amânate cu două zile, până la 19 ianuarie, iar Academia de Film a prelungit perioada de votare pentru a veni în întâmpinarea membrilor afectaţi de incendii.

Vedete care şi-au pierdut casele în incendiile de vegetaţie

Mandy Moore şi-a pierdut casa din cartierul Altadena de lângă Pasadena.

”Te iubesc, Altadena. Sunt recunoscătoare pentru că familia mea și animalele noastre au reușit să scape înainte de a fi prea târziu (recunoștință nesfârșită prietenilor pentru că ne-au primit și ne-au adus haine și pături). Sincer, sunt în stare de șoc și mă simt amorțită pentru tot ce au pierdut atât de mulți, inclusiv familia mea. Școala copiilor mei a dispărut. Restaurantele noastre preferate sunt la pământ. Atâția prieteni au pierdut și ei totul. Comunitatea noastră este distrusă, dar vom fi aici pentru a reconstrui împreună. Trimit dragoste tuturor celor afectați și celor din prima linie încercând să țină acest lucru sub control”, a scris Moore pe Instagram.

Paris Hilton a postat un videoclip pe Instagram şi a spus că acesta include imagini din casa ei distrusă din Malibu. „Această casă a fost locul în care am construit atât de multe amintiri preţioase. Este locul unde Phoenix a făcut primii paşi şi unde am visat să construim o viaţă întreagă de amintiri cu London”, a spus ea, referindu-se la copiii ei mici. „Distrugerea este inimaginabilă. Să ştii că atât de mulţi se trezesc astăzi fără locul pe care l-au numit acasă este cu adevărat sfâşietor”, a scris ea.

Jamie Lee Curtis a declarat miercuri pe Instagram că familia ei este în siguranţă, dar a sugerat că şi cartierul ei şi posibil casa ei sunt în flăcări. Ea a spus că mulţi dintre prietenii ei şi-au pierdut casele.

„Este o situaţie terifiantă şi sunt recunoscătoare pompierilor şi tuturor bunilor samariteni care ajută oamenii să se îndepărteze din calea flăcărilor”.

