Cresc tensiunile între SUA și Venezuela. Trump îl amenință pe Maduro cu doborârea avioanelor

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 23:21
176 citiri
Donald Trump, președintele SUA FOTO X/@mr_mayank

Preşedintele american Donald Trump a avertizat că, dacă avioanele venezuelene vor survola navele militare americane şi le "vor pune într-o situaţie periculoasă, vor fi doborâte”.

Avertismentul preşedintelui SUA vine după ce Venezuela a trimis avioane militare în apropierea unei nave americane în largul Americii de Sud pentru a doua oară în două zile, au declarat oficiali americani pentru CBS News.

Informaţiile vin după ce Statele Unite au lansat un atac împotriva a ceea ce oficialii lui Trump au numit „o navă care transporta droguri din Venezuela” operată de o bandă, ucigând 11 persoane.

Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a declarat că acuzaţiile SUA împotriva ţării sale nu sunt adevărate şi că diferenţele dintre cele două naţiuni nu justifică un „conflict militar”.

„Venezuela a fost întotdeauna dispusă să discute, să se angajeze în dialog, dar cerem respect”, a adăugat el.

Când a fost întrebat vineri de jurnalişti în Biroul Oval ce s-ar întâmpla dacă avioanele venezuelene ar survola din nou navele americane, Trump a răspuns că Venezuela ar avea „probleme”.

Trump i-a spus generalului său, care stătea lângă el, că poate face orice doreşte dacă situaţia se agravează.

De la revenirea sa la putere în ianuarie, Trump şi-a intensificat constant eforturile de combatere a traficului de droguri în America Latină.

Maduro a acuzat SUA că urmăresc „schimbarea regimului prin ameninţări militare”.

Când a fost întrebat despre aceste comentarii, Trump a răspuns: "Nu discutăm despre asta”, dar a menţionat ceea ce a numit „alegerile foarte ciudate” din Venezuela. Maduro a depus jurământul pentru al treilea mandat în ianuarie, după alegeri contestate.

Trump a mai afirmat că „drogurile curg” în SUA din Venezuela şi că membrii Tren de Aragua – un grup interzis ca organizaţie teroristă în SUA – sunt de acolo.

