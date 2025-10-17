Război pentru petrol sau luptă împotriva cartelurilor? Ce se află în spatele escaladării dintre SUA și Venezuela ANALIZĂ

Situația din sudul Mării Caraibilor se dezvoltă rapid. În urma zborurilor demonstrative efectuate de avioane F-16 ale forțelor aeriene venezuelene în apropierea navelor americane dislocate în regiune din luna august, Casa Albă a anunțat intenția de a trimite zece avioane de luptă F-35 în Puerto Rico. Pentagonul a avertizat, de asemenea, ceea ce a numit „cartelul care conduce Venezuela” să nu intervină în operațiunile antinarcotice și antiteroriste desfășurate de armata americană.

La Caracas, președintele Nicolás Maduro, acuzat de Washington că este implicat în coordonarea organizației de crimă organizată „Cartelul Soarelui”, a adoptat un ton tot mai confruntațional. Pe 8 septembrie, liderul venezuelean a anunțat o amplă consolidare a trupelor de-a lungul coastei țării — oficial, tot în scopul combaterii traficului de droguri.

Tensiunile au crescut semnificativ după ce, la 2 septembrie, forțele americane au distrus o ambarcațiune suspectată de transportul de narcotice. Președintele Trump a afirmat ulterior că nava ar fi aparținut cartelului „Tren de Aragua”, organizație pe care administrația sa o leagă de regimul Maduro.

În timp ce juriștii și observatorii internaționali pun sub semnul întrebării legalitatea acțiunilor militare americane, evenimentele par să urmeze o traiectorie ascendentă. Trump a semnat recent un decret prin care a redenumit Departamentul Apărării în „Departamentul de Război”, gest urmat de declarații ferme ale secretarului de război Pete Hegseth și ale președintelui însuși. Senato­rul republican Lindsey Graham a rezumat noua direcție strategică într-un mesaj publicat pe platforma X: „Avem un nou șerif în oraș.”

Interese geopolitice și economice

Regimul Maduro pare să fi devenit principalul obiectiv al noii strategii regionale a Washingtonului. Pe lângă argumentul oficial al luptei împotriva cartelurilor, administrația Trump este preocupată de influența în creștere a Chinei în emisfera vestică.

Beijingul este principalul partener comercial și creditor al Venezuelei, iar președintele Xi Jinping și-a exprimat în mod deschis sprijinul pentru Maduro după alegerile din iulie 2024, confirmând „angajamentul Chinei față de suveranitatea și stabilitatea Venezuelei”.

Această apropiere a iritat Washingtonul. Secretarul de stat Marco Rubio a descris China drept „cel mai periculos adversar cu care s-a confruntat vreodată națiunea americană”. Potrivit analiștilor, după summitul din Tianjin, nemulțumirea administrației Trump față de Beijing s-a accentuat vizibil.

Componenta economică este la fel de semnificativă. După retragerea companiei Chevron din Venezuela în mai 2025, Caracas a semnat acorduri energetice cu firme chineze, majorând exporturile de petrol cu 8% față de luna precedentă. Această redirecționare a livrărilor spre China a compensat pierderea piețelor din SUA și Europa, scrie Zerkalo Nedeli.

Pentru Washington, pierderea influenței asupra țării care deține cele mai mari rezerve de petrol din lume — peste 300 de miliarde de barili — ar putea avea consecințe economice majore. Controlul asupra fluxului venezuelean de petrol ar permite Statelor Unite să exercite o influență semnificativă asupra prețului global al energiei.

Deși petrolul venezuelean este de o calitate inferioară din cauza densității și conținutului ridicat de sulf, acesta rămâne important pentru rafinăriile americane de pe coasta Golfului, proiectate înaintea revoluției gazelor de șist pentru prelucrarea țițeiului greu. Pierderea accesului la această resursă obligă rafinăriile să investească în modernizare sau să importe petrol mai scump din Orientul Mijlociu ori Canada, cu costuri logistice mai mari.

Considerente interne și politice

Pe plan intern, tema combaterii cartelurilor și a regimurilor autoritare din America Latină capătă tot mai multă importanță în contextul apropierii alegerilor la mijloc de mandat pentru Congresul SUA din 2026.

Pentru echipa Trump, fermitatea față de Maduro reprezintă și o reacție la criticile aduse administrației Biden, acuzată anterior de o abordare „prea blândă” față de regimul de la Caracas. Analiștii cred că această atitudine a contribuit la pierderea sprijinului în rândul alegătorilor de origine latino-americană — o categorie esențială pentru echilibrul electoral.

Pe plan personal, chestiunea venezueleană pare a fi și o continuare a strategiei nefinalizate din primul mandat al lui Trump, când campania de „presiune maximă” asupra regimului Maduro nu și-a atins obiectivele. Acum, susținut de noua orientare externă promovată de Rubio, președintele pare hotărât să închidă acest capitol.

Perspective militare

Potrivit agențiilor internaționale, în prezent opt nave ale marinei americane se află în apropierea coastelor Venezuelei — trei nave de desant, două distrugătoare, un crucișător, o navă de luptă de coastă și o alta în estul Oceanului Pacific.

Forțele americane mai au la dispoziție zece avioane F-35 în Puerto Rico, însă, spun experții, acest dispozitiv este insuficient pentru o operațiune terestră de amploare. Armata venezueleană dispune de peste 100.000 de militari și a anunțat posibilitatea mobilizării a peste 4,5 milioane de membri ai miliției populare.

Unii observatori compară actuala mobilizare cu operațiunea „Just Cause” din Panama (1989), care a dus la îndepărtarea de la putere a generalului Manuel Noriega. Totuși, raportul de forțe de atunci era net favorabil Statelor Unite.

Evaluările actuale sugerează că Washingtonul caută, cel puțin deocamdată, să provoace o schimbare de regim fără o intervenție terestră. Trump a vorbit despre o strategie „graduală și calculată”, bazată pe presiune militară și diplomatică.

Scenariul optim pentru Statele Unite ar fi acela al unei tranziții interne, în care o parte a armatei venezuelene s-ar distanța de Maduro. Dacă însă acest lucru nu se va produce, posibilitatea unor lovituri țintite sau chiar a unei blocade maritime rămâne în discuție.

Pentru Washington, Venezuela reprezintă simultan o provocare geopolitică, economică și simbolică. Administrația Trump pare hotărâtă să arate că Statele Unite pot recâștiga controlul asupra propriei „vecinătăți strategice” și să transmită un mesaj de forță pe scena globală.

Rămâne însă de văzut dacă această strategie va duce la stabilitate în regiune sau la o nouă confruntare cu Moscova și Beijingul, care continuă să sprijine regimul de la Caracas.

