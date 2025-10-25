Violență, rasism și elogii la adresa naziștilor. Latura întunecată a chat-urilor politicienilor americani ANALIZĂ Reuters

Trei scandaluri distincte, generate de scurgeri de mesaje din grupuri private de discuții între politicieni americani, au zguduit scena politică a Statelor Unite în această lună. Conținutul conversațiilor — remarci rasiste, antisemitism și apeluri la violență politică — a ridicat întrebări despre limitele discursului public și despre cultura internă a unor organizații de tineret din Partidul Republican, scrie Reuters.

Potrivit agenției, mesajele proveneau din grupuri de pe platforme precum Telegram, unde participanți — unii dintre ei activi în organizațiile republicane de tineret — au folosit termeni ofensatori la adresa persoanelor de culoare și au făcut referiri pozitive la Adolf Hitler.

Într-un caz, publicația Politico a relatat că aproximativ zece tineri lideri republicani au trimis între ianuarie și august mesaje în care îi numeau pe afro-americani „maimuțe”, iar unul dintre membri ar fi scris: „Îl iubesc pe Hitler”.

La începutul lunii octombrie, National Review a publicat o altă serie de conversații, de această dată atribuite democratului Jay Jones, candidat în 2022 la funcția de procuror general al statului Virginia. Într-un mesaj privat, Jones scria că un coleg republican „ar trebui împușcat” și că se va „urina pe mormintele” adversarilor politici. Jones și-a cerut ulterior scuze, spunând că „îi este rușine” pentru acele afirmații.

BREAKING: new racist Republican groupchat has been leaked to Politico featuring texts from Paul Ingrassia, Trump's nominee to lead the Office of Special Counsel. Ingrassia's texts include vile pro-Nazi & racist messages targeting Black people, Chinese people, and Indian people. pic.twitter.com/bxy5ZKdPQn — Kaivan Shroff (@KaivanShroff) October 20, 2025

Un al treilea caz îl vizează pe Paul Ingrassia, nominalizat de Donald Trump pentru o funcție federală de supraveghere. Candidatura sa a fost retrasă după ce presa a relatat că, în mesaje private, acesta s-ar fi autointitulat „nazist” și a glumit că „sărbătoarea Martin Luther King Jr. ar trebui trimisă în al șaptelea cerc al iadului”. Avocatul său a afirmat că mesajele ar fi putut fi „falsificate” sau „scoase din context”.

A look into Paul Ingrassia's past reveals that not only is he inexperienced and grossly unqualified, but he is an Andrew Tate fanatic. Essentially, a Tate nominee. pic.twitter.com/zm7TFcPguP — Gadget (@Gadget440) October 21, 2025

O cultură a impunității

Sociologi și experți în comunicare digitală consideră că astfel de episoade reflectă o cultură online în care granițele dintre umor, provocare și extremism devin tot mai difuze.

„Există o iluzie a intimității în chat-urile de grup”, explică Alex Turvey, profesor la City University of New York. „Participanții cred că sunt între prieteni, dar uită că aceste conversații pot deveni publice oricând.”

Un alt expert, Rhys Peck, lector în media și cultură la aceeași universitate, afirmă că retorica președintelui Trump a contribuit la normalizarea limbajului radical: „Trump a redefinit ce este acceptabil. Mulți conservatori cred acum că, dacă poți fi provocator, ești autentic. Este o marcă de apartenență.”

Peck descrie acest fenomen drept parte a „edgelord culture“ — o subcultură online în care utilizatorii postează deliberat conținut șocant pentru a atrage atenția sau a-și demonstra loialitatea față de un grup.

De partea sa, politologul Hakeem Jefferson de la Universitatea Stanford afirmă că „Trump a legitimat o parte a acestui discurs”. Într-un răspuns la acuzațiile aduse, o purtătoare de cuvânt a lui Trump, Abigail Jackson, a apărat retorica președintelui, afirmând că acesta „spune adevărul despre criminalii străini care ucid americani nevinovați”.

Consecințe politice

Reacțiile din interiorul ambelor partide nu au întârziat. Vicepreședintele republican J.D. Vance a condamnat limbajul folosit în chat-urile tinerilor republicani, numindu-l „profund îngrijorător”, dar a sugerat totodată că „unii critici exagerează”, descriindu-i pe participanți drept „copii” aflați la început de carieră.

În tabăra democrată, scandalul care îl implică pe Jay Jones a dus la o scădere semnificativă în sondaje. Un studiu Washington Post–Schar School publicat joi, 23 octombrie, arată că sprijinul pentru candidatul democrat s-a prăbușit, ajungând la egalitate cu rivalul său republican.

Între timp, mai mulți tineri republicani implicați în chat-urile controversate au fost demiși sau și-au dat demisia din funcțiile publice. Printre aceștia se numără și un senator de stat din Vermont. Organizația New York Young Republicans Club, al cărei nume a fost asociat cu scandalul, a fost dizolvată de comitetul executiv republican al statului.

„Această conduită este rușinoasă și incompatibilă cu valorile mișcării republicane”, a transmis Hayden Padgett, președintele Federației Naționale a Tinerilor Republicani, într-o declarație remisă Reuters.

O linie tot mai fină între privat și public

Analiștii notează că, deși un anumit tip de retorică provocatoare a existat mereu în conversațiile private, publicarea acestor mesaje arată cât de ușor se poate eroda limita dintre intimitate și responsabilitatea publică.

„Acești oameni par să uite că, în era digitală, nimic nu rămâne cu adevărat privat”, a spus sociologul Alex Turvey. „Ceea ce odinioară era o glumă între prieteni poate deveni, peste noapte, un scandal național”.

