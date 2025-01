Visul american, sfârșit înainte de a începe. Mii de migranți blocați la granița dintre Mexic și SUA după ce Trump și-a pus în aplicare amenințările

Mii de oameni se află într-o situație incertă, deoarece aplicația pentru azil CBP One a fost închisă în prima zi a administrației Donald Trump, scrie El Pais.

De o zi, Odalys Fundicheli și nepoata ei, Lía, se află într-o situație imposibilă din care aproape nimeni nu știe cum să scape.

Fundicheli, în vârstă de 62 de ani, provine din Cuba și avea programare să treacă granița în Statele Unite prin Tijuana marți, 21 ianuarie. De cealaltă parte, familia ei o așteaptă.

Însă aplicația CBP One, creată de guvernul american pentru a gestiona intrările într-un mod reglementat, a încetat să mai funcționeze după învestirea lui Donald Trump. Cu o zi înainte să-i vină rândul, totul s-a prăbușit și toate programările au fost anulate.

„Ne simțim extrem de frustrați și neputincioși”, spune Fundicheli, în timp ce nepoata ei de 14 ani plânge lângă ea.

„Urma să ne întâlnim cu fiica mea, care locuiește în Dallas, dar ne-au spus că aplicația a fost anulată. Nu știu ce se va întâmpla cu noi, este prima dată când am părăsit Cuba.”

La fel ca ele, mii de oameni au rămas blocați de luni, 20 ianuarie, la granița dintre Mexic și Statele Unite.

În timp ce Trump își susținea discursul de învestire, pe cealaltă parte a frontierei, viitorul a mii de migranți se destrăma. Președintele a pus în aplicare amenințările de a elimina CBP One și sistemele de solicitare a azilului, înainte de a termina prezentarea noului guvern.

Astfel, mii de oameni și-au văzut visul american sfârșindu-se înainte de a începe. Toți aceștia se află acum într-o situație vulnerabilă pe teritoriul mexican, unde unii au permisiunea de a tranzita țara timp de 20 de zile, iar mulți alții nu au nici măcar atât.

Doar câteva ore au făcut diferența. În dimineața de luni, 20 ianuarie, ultimele grupuri de migranți sub administrația Biden au trecut în Statele Unite. José Louiza se pregătea pentru următoarea tură, cea de la ora 13:00. S-a aliniat împreună cu soția și fiul lor de 13 ani.

Aveau o confirmare tipărită a programării și fiecare dintre ei purta un rucsac din material textil. Au așteptat cu răbdare și liniște în frigul sub zero grade din Ciudad Juárez, în timp ce orele treceau. Cu puțin înainte de ora 11:00, a sosit notificarea: „Programările existente pentru CBP One nu mai sunt valabile.” După ce a citit acest mesaj, soția lui s-a prăbușit disperată la pământ, un gest care reflectă neputința acumulată în urma a nouă luni de călătorie, efortul de a traversa o junglă și șase țări, fiind acum atât de aproape: „Nu este uman,” rezumă Louiza, fost pescar în Venezuela.

Prăbușirea acestui sistem a fost o lovitură dură pentru moralul migranților. Mii de oameni se înscriau zilnic în aplicație, sperând să fie selectați pentru un interviu la unul dintre cele opt puncte de trecere a frontierei. Cu această speranță, au îndurat extorcare și răpiri, locuri de muncă precare și prost plătite, foame, frig și frică.

Această speranță i-a determinat, de asemenea, să evite trecerile ilegale și să nu plătească intermediari pentru a-i ajuta să intre în SUA fără acte. „Infractorii vor beneficia cu siguranță de pe urma tuturor acestor situații”, rezumă Juan Fierro, pastorul adăpostului El Buen Samaritano din Ciudad Juárez.

În orașul de la frontieră, totul era liniștit până astăzi (marți, 21 ianuarie - n.r.), când o tristețe s-a așternut asupra migranților. Grupurile se despart, unii îndreptându-se spre biserici și cantine, iar alții spre punctele de control de pe poduri.

Rugămintea este aceeași: „Ne cerem scuze, căutăm îndrumare.” Nimeni nu știe cu certitudine ce opțiuni mai rămân. Deocamdată, acestea sunt foarte limitate. Trump a anunțat că va reintroduce programul Remain in Mexico (MPP), care obligă migranții să aștepte pe teritoriul mexican pentru a-și continua procesul de azil.

Este un proces lung și costisitor, care a generat deja probleme în 2019, iar guvernul Claudiei Sheinbaum nu a declarat încă dacă este de acord cu acesta.

Prin această măsură, Trump transferă gestionarea crizei migrației către guvernul mexican, care va trebui să se ocupe și de valurile de deportați mexicani (rămâne de văzut ce se va întâmpla cu migranții din alte țări).

Noul președinte a agravat situația luni, 20 ianuarie, când a declarat o urgență națională la granița de sud, pentru a întări zona, printre alte măsuri, cu prezența armatei.

Familii întregi sperau că luni vor avea încă o șansă să ajungă de cealaltă parte. Acesta a fost cazul lui Giovanni, în vârstă de 38 de ani, și al soției sale Narkys, de 37 de ani, originari din Venezuela. Cei doi așteptau în fața intrării la punctul de trecere a frontierei El Chaparral din Tijuana.

„În acest moment simți atât de multe lucruri,” a spus Giovanni cu resemnare și o mare tristețe. „Dacă ai ști prin ce am trecut pentru a ajunge aici…” El și soția sa au părăsit Caracas cu mai bine de un an în urmă și așteptau în Tapachula pentru programarea lor, care era stabilită pentru 20 ianuarie, la ora 13:00.

„Am primit un email prin care ni s-a comunicat că toate programările au fost anulate.”

Ei încă nu știu ce vor face, deoarece și-au cheltuit toți banii pentru a ajunge la frontieră. Aceeași scenă de deznădejde s-a repetat luni, de la Tijuana la Matamoros, în cele opt puncte de trecere unde erau procesate cele 1.450 de programări zilnice CBP One.

Propunerea MPP a lui Trump a fost implementată anterior în 2019. În perioada în care a fost activă, până când Joe Biden a încheiat-o în 2022, peste 71.000 de migranți au fost obligați să rămână pe teritoriul mexican până la primirea unui răspuns la cererea lor de azil, conform datelor furnizate de Washington Office on Latin America (WOLA).

Acest aflux de migranți a fost gestionat de către Mexic într-o manieră foarte precară, caracterizată prin supraaglomerare, condiții nesanitare și insecuritate pentru mii de oameni.

„[Implementarea MPP] este o decizie unilaterală pe care au luat-o, nu neapărat o împărtășim și avem o abordare diferită, dar căutăm mecanisme de ajustare; desigur, aceasta nu implică obligații pentru Mexic, însă pot fi realizate anumite acorduri”, a declarat secretarul de externe Juan Ramón de la Fuente într-o conferință de presă luni, 20 ianuarie.

Pe lângă această măsură, guvernul mexican va trebui să facă față deportărilor în masă anunțate de Trump. Președintele ales a amenințat că va deporta milioane de persoane fără documente în Mexic.

„Îmi este teamă de ceea ce s-ar putea întâmpla acum,” afirmă părintele Pat Murphy, directorul Casei del Migrante din Tijuana. Adăpostul are în prezent o capacitate maximă de 180 de persoane, dar el se teme că în curând nu va mai fi suficient loc: „Oamenii continuă să vină din sud, iar mulți vor fi deportați din nord. Mă tem că va avea loc o criză migratorie mai gravă decât cea pe care o trăim deja.”

Guvernul mexican a declarat că se pregătește pentru sosirea masivă a migranților. Cu toate acestea, autoritățile locale sunt îngrijorate. Orașul Tijuana a emis săptămâna trecută un avertisment: „Trebuie să luăm în serios amenințările lui Donald Trump și să adoptăm măsurile necesare”, a afirmat José Luis Pérez Canchola, șeful Imigrației din Consiliul Local Tijuana, într-un interviu pentru EL PAÍS. El subliniază importanța colaborării coordonate cu autoritățile federale.

În Tijuana există 44 de adăposturi, majoritatea administrate de biserici de diferite confesiuni, având o capacitate totală de aproximativ 5.000 de persoane. Guvernul municipal deschide un nou adăpost, care va putea găzdui încă 3.000 de oameni.

În Ciudad Juárez, Enrique Serrano, coordonator general al Consiliului de Populație al Statului, se angajează să caute dialog cu partea americană: „Nu există informații oficiale despre un program de deportare. Știm că va avea loc, dar nu știm când, unde sau câte persoane vor fi afectate.”

Sperăm că diplomația mexicană va ajunge la un acord cu guvernul american pentru a desfășura deportările programate convenite cu guvernul mexican, astfel încât să putem oferi asistență acelei populații. Între timp, va fi amenajată o tabără cu corturi pe un teren situat lângă zidul care separă țara de El Paso, Texas, pentru a găzdui 5.000 de persoane.

Guvernul lui Sheinabum va implementa planul „Mexicul te îmbrățișează”, destinat să ofere asistență completă migranților mexicani care sosesc din Statele Unite.

Președintele a asigurat concetățenii că nu sunt singuri. „Atunci când ajung în Mexic, există un program care include sprijin din partea Ministerului Bunăstării, acces la IMSS (sistemul de asigurări sociale), ajutor pentru angajare, transport pentru a ajunge în localitățile de origine și o mică subvenție inițială pentru cei care sosesc fără resurse”, a explicat președintele luni, 20 ianuarie.

