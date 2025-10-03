SUA au intrat în ”shutdown”, dar administrația Trump anunță că va suplimenta personalul consular înainte de Cupa Mondială, pentru a face față cererilor de vize

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 09:23
345 citiri
SUA au intrat în ”shutdown”, dar administrația Trump anunță că va suplimenta personalul consular înainte de Cupa Mondială, pentru a face față cererilor de vize
SUA anunță suplimentarea personalului la ambasade și consulate înainte de Cupa Mondială FOTO Pixabay

Departamentul de Stat american plănuiește suplimentarea personalului din unele ambasade și consulate, pentru a se asigura că microbiștii interesați de meciurile din Cupa Mondială care au loc în SUA vor obține la timp vize pentru a urmări competiția. Anunțul administrației Trump vine în plin „shutdown”, în care Ambasada SUA la București a anunțat sistarea activității pe pagina de Facebook a instituției.

Departamentul a anunțat că va trimite sute de funcționari consulari suplimentari în unele „țări desemnate”, pentru a face față cererii de interviuri pentru vize. Numărul angajaților și țările în care vor fi trimiși nu au fost încă stabilite, deoarece lista celor 48 de echipe care vor participa la Cupa Mondială din 2026 nu a fost încă finalizată.

Biletele pentru turneul găzduit de SUA, Canada și Mexic au fost puse în vânzare miercuri, 1 octombrie, pe fondul îngrijorărilor legate de măsurile restrictive luate de administrația Trump în ceea ce privește migrația și vizele temporare care permit intrarea în Statele Unite.

Noile politici în ceea ce privește vizele au dus deja la expulzarea a numeroși străini considerați a fi implicați în activități sau declarații care, potrivit administrației republicane, contravin poziției sale. Aceste politici includ verificarea mai amănunțită a conturilor de social media ale solicitanților și a altor declarații publice.

Călătorii care vin în SUA pentru Cupa Mondială, provenind în principal din țări europene și asiatice care fac parte din Programul Visa Waiver, probabil nu vor avea nevoie de interviu. Însă fanii din țările care nu sunt înscrise în program și care nu dețin deja vize turistice sau de afaceri valabile vor trebui să depună o cerere, proces care necesită un interviu personal și verificări de securitate sporite.

Timpul de așteptare până la interviul de viză pentru Cupa Mondială

Departamentul de Stat a declarat că „este pregătit să facă față cererii, menținând în același timp cerințe riguroase de verificare”.

În aproximativ 80% din țările care s-au calificat sau se pot califica la Cupa Mondială, interviurile pentru obținerea vizei pot fi programate în termen de două luni sau mai puțin, a precizat departamentul.

Pentru a face față creșterii anticipate a cererii și pentru a îmbunătăți viteza de procesare, departamentul a declarat că, în lunile următoare, va „trimite sute de angajați în țările desemnate” pentru a intervieva fanii care nu au încă o viză valabilă pentru SUA.

Departamentul a precizat că fanii ar trebui să înceapă procesul de solicitare a vizei chiar acum și a menționat că serviciile de vize și pașapoarte vor funcționa în continuare în timpul shutdown-ului administrației americane, care a început miercuri.

Ambasada SUA la București a anunțat tot la 1 octombrie că „în lipsa fondurilor alocate pentru desfășurarea activității” pagina de Facebook a instituției nu va mai fi actualizată până la rezolvarea crizei bugetare din SUA.

„În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfășurarea activității, în măsura posibilităților”, a transmis ambasada americană.

