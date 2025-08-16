SUA continuă „războiul” cu „refugiații palestinieni”. Departamentul de Stat suspendă vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza

Departamentul de Stat al SUA a anunțat sâmbătă, 16 august, că suspendă toate vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza, în așteptarea unei revizuiri „complete și aprofundate”.

Departamentul a precizat că în ultimele zile au fost emise „un număr mic” de vize temporare medicale și umanitare, fără a indica însă numărul exact.

Statele Unite au acordat peste 3.800 de vize de vizitator B1/B2, care permit străinilor să solicite tratament medical în SUA, titularilor de documente de călătorie eliberate de Autoritatea Palestiniană, potrivit unei analize a cifrelor lunare publicate pe site-ul departamentului. Acest bilanț include 640 de vize acordate în luna mai.

Decizia Departamentului de Stat de a suspenda vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza vine după ce Laura Loomer, o activistă de extremă dreapta și aliată a președintelui Donald Trump, a declarat vineri pe rețelele de socializare că „refugiații” palestinieni au intrat în SUA în această lună.

Declarația lui Loomer a stârnit indignarea unor republicani, reprezentantul Chip Roy din Texas afirmând că va cerceta problema, iar reprezentantul Randy Fine din Florida calificând-o drept „risc pentru securitatea națională”.

Gaza a fost devastată de un război declanșat la 7 octombrie 2023, când gruparea militantă palestiniană Hamas a lansat un atac asupra Israelului, ucigând 1.200 de persoane și luând 251 de ostatici, potrivit cifrelor israeliene.

Ofensiva Israelului împotriva Hamas în Gaza de atunci a dus la moartea a peste 61.000 de palestinieni, potrivit oficialilor locali din domeniul sănătății.

