Tot mai mulți membri ai administrației Trump își părăsesc locuințele din Washington și se mută în spații militare ultra-securizate. Stephen Miller, Marco Rubio, Kristi Noem și alți câțiva oficiali de rang înalt au ales casele destinate, până nu demult, ofițerilor superiori ai armatei americane.

Potrivit unei anchete publicate de The Atlantic, decizia lor nu ține de confort, ci de teama tot mai acută pentru propria siguranță.

După asasinarea lui Charlie Kirk, bloggerul conservator de 31 de ani, mai mulți colaboratori apropiați ai președintelui Trump au fost sfătuiți de serviciile de securitate să se retragă în incinta bazelor militare. Astfel, cel puțin șase membri ai cabinetului locuiesc acum sub protecția armatei americane — o situație fără precedent în istoria recentă a Washingtonului.

Armata, noul gardian al politicienilor civili

Printre cei relocați se numără și consilierul principal al Casei Albe, Stephen Miller, considerat „mâna dreaptă” a președintelui. După moartea lui Kirk, Miller s-a mutat într-un complex militar din capitală, unde, alături de alți oficiali, trăiește sub pază permanentă și la adăpost de eventuale proteste.

Kristi Noem, secretarul pentru Securitate Internă, și-a părăsit apartamentul din Districtul Columbia după ce tabloidele britanice au publicat adresa locuinței sale. Ea s-a mutat într-o casă de la baza comună Anacostia–Bolling, destinată anterior comandantului Gărzii de Coastă.

Ads

În același timp, secretarul de stat Marco Rubio și ministrul Apărării, Pete Hegseth, locuiesc acum în Fort McNair, o enclavă militară liniștită, aflată pe malul râului Anacostia.

Un alt oficial de rang înalt al Casei Albe, al cărui nume nu a fost publicat din motive de securitate, și-a părăsit de asemenea locuința privată și s-a instalat într-o bază militară, în urma unor amenințări venite din străinătate.

Precedente rare și o realitate nouă

În trecut, doar în cazuri excepționale miniștri americani au locuit în baze militare. Robert Gates, secretarul de stat al apărării în timpul președinților George W. Bush și Barack Obama, și Jim Mattis, primul șef al Pentagonului sub Trump, au stat în locuințele Marinei din zona Potomac Hill. La rândul său, Mike Pompeo, pe vremea când era director CIA și apoi secretar de stat, a locuit în baza comună Meyer–Henderson Hall.

Ads

Însă, în mandatul actual, fenomenul s-a extins. Ceea ce odinioară era o măsură de securitate excepțională a devenit o nouă normalitate pentru oficialii civili ai administrației.

O „Zonă Verde” în inima capitalei

Viața în bază, descrisă de presă drept o „Zonă Verde neoficială a lui Trump”, a căpătat o dublă semnificație: pe de o parte, simbol al vulnerabilității, pe de alta — semn al puterii și al statutului.

Nimeni nu caută cu adevărat să trăiască sub pază militară, dar în universul politic dominat de imagine, casele sigure din interiorul bazelor au devenit un soi de distincție. Se vorbește deja, cu ironie, despre „competiția” dintre consilierii prezidențiali pentru cele mai mari reședințe — o rivalitate care amintește de vechile lupte pentru cazările de lux dintre generalii armatei.

Efectele unei Americi tot mai polarizate

Mutarea masivă a oficialilor într-un perimetru militar securizat e, de fapt, un simptom al unei Americi care se adâncește în frică și polarizare. Administrația Trump, scrie The Atlantic, a alimentat o parte din această tensiune — iar acum îi suportă consecințele directe.

Ads

Pentru prima dată în istoria recentă, civilii aflați la vârful guvernului federal trăiesc separați de restul societății, apărați de aceeași armată pe care o conduc.

Martirul dreptei radicale

Asasinarea lui Charlie Kirk, care a devenit pentru susținătorii lui Trump un simbol al „rezistenței conservatoare”, a accelerat aceste mutări. Bloggerul, ucis în statul Utah, fusese o voce puternică împotriva liberalismului american.

Kirk susținea, între altele, că „puțini americani pot găsi Ucraina pe hartă”, și repeta teze pro-ruse despre „teritoriile istorice” din estul țării și despre presupusele biolaboratoare finanțate de SUA.

După moartea sa, președintele Trump a anunțat că îl va decora postum cu Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă americană, acordată celor care contribuie semnificativ la cultura și viața publică a națiunii.

Izolați în propria capitală

Ceea ce era odinioară o capitală deschisă, în care politicienii se plimbau pe străzile Washingtonului și participau la evenimente publice, devine acum un oraș de ziduri invizibile. Într-o Americă divizată până la isterie, inclusiv propriii guvernanți simt nevoia să se ascundă de poporul pe care îl conduc.

Ads