Zborurile către Aeroportul Internațional din Los Angeles, suspendate din cauza shutdown-ului guvernamental din SUA

Zborurile cu destinația Aeroportul Internațional din Los Angeles (LAX) au fost suspendate duminică, din cauza lipsei de controlori de trafic aerian provocată de shutdown-ul administrației federale, potrivit Administrației Federale pentru Aviație (FAA), citată de Associated Press.

FAA a anunțat că suspendarea temporară a decolărilor spre Los Angeles a fost impusă în urma deficitului de personal la o unitate de control al traficului aerian din sudul Californiei. Măsura a afectat unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume, provocând întârzieri de până la o oră și 40 de minute.

Interdicția temporară de zbor a fost emisă la scurt timp după ce secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a avertizat că, în perioada următoare, pasagerii se vor confrunta cu întârzieri și anulări frecvente de zboruri.

Într-o declarație făcută în emisiunea „Sunday Morning Futures” de la Fox News, Duffy a precizat că „tot mai mulți controlori de trafic se declară bolnavi”, pe fondul stresului crescut și al problemelor financiare cauzate de lipsa salariilor în timpul blocajului bugetar federal.

„Shutdown-ul pune o presiune enormă asupra controlorilor, care lucrează fără plată. Situația devine nesustenabilă”, a spus Duffy.

FAA a confirmat că probleme similare s-au înregistrat duminică și pe alte aeroporturi majore din SUA, inclusiv la Newark Liberty International Airport din New Jersey, Teterboro Airport și Southwest Florida International Airport din Fort Myers.

Autoritățile americane avertizează că, dacă shutdown-ul federal continuă, sistemul aviatic național ar putea suferi perturbări majore, cu impact semnificativ asupra traficului intern și internațional.

