Zborurile către Aeroportul Internațional din Los Angeles, suspendate din cauza shutdown-ului guvernamental din SUA

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 23:05
177 citiri
Zborurile către Aeroportul Internațional din Los Angeles, suspendate din cauza shutdown-ului guvernamental din SUA
Pasageri în avion FOTO Unsplash

Zborurile cu destinația Aeroportul Internațional din Los Angeles (LAX) au fost suspendate duminică, din cauza lipsei de controlori de trafic aerian provocată de shutdown-ul administrației federale, potrivit Administrației Federale pentru Aviație (FAA), citată de Associated Press.

FAA a anunțat că suspendarea temporară a decolărilor spre Los Angeles a fost impusă în urma deficitului de personal la o unitate de control al traficului aerian din sudul Californiei. Măsura a afectat unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume, provocând întârzieri de până la o oră și 40 de minute.

Interdicția temporară de zbor a fost emisă la scurt timp după ce secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a avertizat că, în perioada următoare, pasagerii se vor confrunta cu întârzieri și anulări frecvente de zboruri.

Într-o declarație făcută în emisiunea „Sunday Morning Futures” de la Fox News, Duffy a precizat că „tot mai mulți controlori de trafic se declară bolnavi”, pe fondul stresului crescut și al problemelor financiare cauzate de lipsa salariilor în timpul blocajului bugetar federal.

„Shutdown-ul pune o presiune enormă asupra controlorilor, care lucrează fără plată. Situația devine nesustenabilă”, a spus Duffy.

FAA a confirmat că probleme similare s-au înregistrat duminică și pe alte aeroporturi majore din SUA, inclusiv la Newark Liberty International Airport din New Jersey, Teterboro Airport și Southwest Florida International Airport din Fort Myers.

Autoritățile americane avertizează că, dacă shutdown-ul federal continuă, sistemul aviatic național ar putea suferi perturbări majore, cu impact semnificativ asupra traficului intern și internațional.

Diviziuni în serviciile americane de informații privind intențiile lui Putin în războiul din Ucraina. CIA și Departamentul de Stat, opinii diferite
Diviziuni în serviciile americane de informații privind intențiile lui Putin în războiul din Ucraina. CIA și Departamentul de Stat, opinii diferite
Serviciul intern de informații al Departamentului de Stat al SUA a pus la îndoială, la începutul anului 2025, dorința liderului rus Vladimir Putin de a negocia încetarea războiului din...
Decizia lui Trump de a plăti militarii în timpul închiderii guvernului american, un precedent periculos?
Decizia lui Trump de a plăti militarii în timpul închiderii guvernului american, un precedent periculos?
În mijlocul unui shutdown guvernamental care a lăsat sute de mii de funcționari federali fără salariu, președintele Donald Trump a ordonat ca militarii americani să primească în continuare...
#SUA, #zboruri suspendate, #los angeles, #shutdown administratie SUA , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce a facut Gigi Becali, dupa ce i s-a spus "NU" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului! A avut 60.000 Euro "la mana"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Critici dinspre PSD pentru Nicusor Dan si USR dupa slujba de sfintire a Catedralei Nationale: "Oare' om fi uitat cum isi rupeau camasile de pe ei?"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O congresmenă republicană apropiată de George Simion, invitată la Moscova: a primit bomboane cu „citate” din Vladimir Putin FOTO
  2. Zborurile către Aeroportul Internațional din Los Angeles, suspendate din cauza shutdown-ului guvernamental din SUA
  3. Diviziuni în serviciile americane de informații privind intențiile lui Putin în războiul din Ucraina. CIA și Departamentul de Stat, opinii diferite
  4. Decizia lui Trump de a plăti militarii în timpul închiderii guvernului american, un precedent periculos?
  5. Reforma pensiilor speciale, linia roșie a Guvernului Bolojan: „Ar fi o trădare a cetățenilor”
  6. ”Vei rămâne în istorie ca un laș”, i-a spus Trump lui Mike Pence în ziua atacului de la Capitoliu. Notele fostului vicepreședinte, probe în dosarul penal
  7. Sinucidere în fața pompierilor din Râmnicu Vâlcea. Salteaua de salvare nu a fost gata la timp VIDEO
  8. Furie uriașă în Slovenia după decesul unui bărbat bătut de un grup de romi. Doi miniștri demisionează
  9. Panică la Kremlin: Putin, tot mai izolat, se teme de o posibilă lovitură de stat. FSB acuză opoziția rusă de complot pentru răsturnarea puterii
  10. Numerele câștigătoare la extragerea Loto de duminică, 26 octombrie. Reporturile sunt uriașe