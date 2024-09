China prinsă cu "mâța-n sac" de americani. Cum au scufundat asiaticii la mal un submarin cu propulsie nucleară FOTO

Oficialii chinezi, prinși cu minciuna de americani. Marea putere asiatică a încercat să ascundă naufragiul celui mai recent submarin cu propulsie nucleară al său, a estimat joi, 26 septembrie, un responsabil american din domeniul apărării, notează AFP.

Naufragiul, care a avut loc într-un şantier naval la începutul acestui an, a fost prezentată de Wall Street Journal, care a distribuit imagini din satelit arătând macarale uriaşe aduse pentru a recupera submarinul.

"Nu este surprinzător că Marina chineză încearcă să ascundă faptul că noul său submarin avansat cu propulsie nucleară s-a scufundat la mal", a spus responsabilul sub protecţia anonimatului.

⚡️🇨🇳China's newest nuclear attack submarine, the first of the new Zhou class, a Type 041, sank at its pier in May-June. Chinese authorities kept the incident quiet, but satellite images showed it had sunk during an attempt to rescue the submarine from the Yangtze River in Wuhan.… pic.twitter.com/V1bdNbmivW