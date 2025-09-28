Submarin rusesc, în pericol de explozie în apele europene din cauza unei scurgeri de combustibil

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 12:26
2182 citiri
Submarin rusesc, în pericol de explozie în apele europene din cauza unei scurgeri de combustibil
Submarin rusesc FOTO: Royal Netherlands Navy

Un submarin al marinei ruse se confruntă cu un risc iminent de explozie în apele europene, în urma unei scurgeri majore de combustibil, potrivit unor relatări metro.co.uk.

Submarinul Novorossiisk, din clasa Kilo și cu o lungime de aproximativ 74 de metri, este echipat pentru lansarea de rachete de tip Kalibr. Vasul a fost reperat în cursul zilei de sâmbătă, 27 septembrie, în strâmtoarea Gibraltar, la intrarea în Marea Mediterană.

Potrivit unei postări publicate pe canalul rusesc de Telegram VChk-OGPU, submarinul ar suferi o defecțiune tehnică gravă, fără a avea la bord piese de schimb sau personal calificat pentru remedierea situației.

Aceeași sursă afirmă că, în lipsa unor soluții tehnice, echipajul ar putea fi nevoit să evacueze combustibilul direct în mare, într-o încercare de a preveni o explozie la bord.

Submarinul face parte din Flota rusă a Mării Negre, însă nu există indicii că ar fi implicat în conflictul militar din Ucraina, notează publicația The Sun.

La începutul acestui an, Novorossiisk a fost monitorizat de elicoptere și nave ale Royal Navy în timp ce tranzita apele teritoriale britanice, în Marea Nordului și Canalul Mânecii. Forțele navale britanice au utilizat senzori de înaltă precizie pentru a urmări deplasarea submarinului.

Locotenent-comandorul Dan Wardle a declarat că operațiunea a avut ca scop protejarea intereselor maritime ale Regatului Unit.

„Monitorizarea tranzitului navelor militare prin zona noastră de responsabilitate rămâne o sarcină fundamentală, care ne permite să menținem conștientizarea situațională și capacitatea de a reacționa prompt”, a afirmat acesta.

În septembrie 2023, un alt submarin din aceeași flotă, Rostov-pe-Don, a fost grav avariat de un atac ucrainean cu rachetă, daunele suferite făcând imposibilă repararea lui.

Nu este pentru prima dată când nave rusești întâmpină probleme tehnice majore în larg. În august 2000, submarinul nuclear K-141 Kursk s-a scufundat în Marea Barents, în urma unei explozii catastrofale. Toți cei 118 membri ai echipajului și-au pierdut viața, iar lansarea operațiunilor de căutare a fost întârziată cu șase ore, agravând tragedia.

#submarin rusesc, #scurgeri de combustibil, #Marea Mediterana, #Gibraltar , #stiri externe
