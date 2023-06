Bucăți ale navei Titan au fost scoase la suprafață. Bucățile submersibilului, parte crucială din anchetă VIDEO

Părți ale submersibilului turistic care a explodat într-o scufundare adâncă în Titanic, ucigând cinci persoane, au fost scoase la suprafață, în Canada.

Resturile metalice ale submarinului Titan au fost descărcate de pe nava Horizon Arctic din St John's, Canada, miercuri. Acestea sunt o parte crucială pentru ancheta privind implozia submersibilului Titan, scrie CBC.

Oficialii Pazei de Coastă din SUA au spus că un cadru de aterizare al submersibilului și un capac din spate au fost găsite printre resturi.

„Echipa noastră a încheiat cu succes operațiunile off-shore, dar este încă în misiune și va fi în curs de demobilizare din Horizon Arctic în această dimineață”, a declarat un purtător de cuvânt al Pelagic Research, compania din New York care deține ROV-ul Odysseus.

„Ei lucrează non-stop acum de 10 zile, la provocările fizice și mentale ale acestei operațiuni și sunt nerăbdători să termine misiunea și să se întoarcă la cei dragi”, scrie CBC.

