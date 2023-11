Statele Unite ale Americii au trimis un submarin dotat cu rachete nucleare în Orientul Mijlociu

Oficialii SUA au dispus trimiterea unui submarin dotat cu rachete nucleare în Orientul Mijlociu. Acesta a ajuns duminică în zona de război.

Autoritățile militare americane precizează, într-un comunicat citat de Sky news că ”la 5 noiembrie 2023, un submarin din clasa Ohio a sosit în zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA”.

„Zona de responsabilitate” înseamnă de la Cornul Africii până în Asia Centrală și este supravegheată de Comandamentul Central pentru a „proteja interesele de securitate americane”, arată g4media.ro.

Unii analiști militari susțin că acest gest al SUA este modul în care americanii transmit un mesaj Iranului.

US sends nuclear submarine to the Middle East

The US military's Central Command (CENTCOM) has announced the dispatch of an Ohio-class nuclear-powered submarine to the Middle East.

"On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of… pic.twitter.com/kBPEz4Pg7N