Mișcări suspecte ale Rusiei în Marea Neagră: submarin adus cu escortă la Sevastopol. Dronele NATO au intrat pe modul invizibil

Experții militari independenți au înregistrat în ultimele zile "mișcări de trupe" făcute în premieră de Rusia în Marea Neagră. În același timp, radarele au înregistrat trasee neobișnuite urmate în larg de avioane de supraveghere ale forțelor NATO.

Cel puțin un submarin de clasă rusească KILO (n.r. - de mari dimensiuni și capabil să lanseze subacvatic rachete cu rază lungă de acțiune asupra unor ținte terestre situate la mare distanță) a fost transferat în seara zilei de luni, 13 februarie, din portul rusesc Novorossiisk către Sevastopol, din Crimeea ocupată.

"Traseul a fost făcut la suprafață, conform informațiilor satelitare. Observați escorta masivă pentru apărarea împotriva dronelor/USV-urilor ucrainene. Probabil submarinul a fost adus acolo să se încarce cu rachete de croazieră Kalibr înainte de a pleca în misiune în Marea Neagră pentru a lansa atacuri asupra țintelor terestre ucrainene", arată pe Twitter expertul militar britanic H.I. Sutton.

***UPDATE***

At least 1 #Russian KILO class submarine made a surface transit from Novorossiysk to Sevastopol today. Note the heavy escort to defend against Ukrainian drones / USVs

Likely to load with Kalibr cruise missiles ahead of an attack on #Ukrainian targets #OSINT pic.twitter.com/qdAKDMLhqM