Marile semne de întrebare care planează asupra submersibilului Titan. „Era un sistem rudimentar care transmitea sunete, un fel de Morse”

Fizicianul Cristian Presură a afirmat că submersibilul Titan, a cărui dispariţie în timpul unei expediţii la epava Titanicului s-a soldat cu moartea a cinci persoane, cel mai probabil a făcut implozie chiar duminică din cauza presiunii exterioare puternice şi din cauza construcţiei care nu a rezistat.

Cristian Presură a declarat vineri, la Prima News, că sunt puţine submarine militare care pot coborî la adâncimi de patru mii de metri, aşa cum a intenţionat să facă Titan, deoarece presiunile sunt uriaşe.

“Vorbim de o companie privată care şi-a asumat un risc pentru că într-adevăr să coborî la adâncimi aşa de mari, patru mii de metri, unde presiunile sunt uriaşe, trebuie nu numai să construieşti un submarin care rezistă, dar să te asiguri că ai toate măsurile de siguranţă în loc. Când vorbim de submarine militare şi oricum puţine submarine militare ajung la adâncimi aşa de mari.

Acolo vorbim de costuri mult mai mari, de măsuri de siguranţă de tot felul. Aici vorbim de o întreprindere privată în care cineva a spus că pot să fac puţin turism, pot să duc oamenii aproape de Titanic, construiesc un mic submarin. Însă marea întrebare este dacă el a avut un submarin pregătit cu toate măsurile necesare de siguranţă”, a afirmat Cristian Presură.

El a explicat şi care este problema cu presiunea la asemenea adâncimi.

“Cea mai mare problemă este presiunea. Noi suntem obişnuiţi cu presiunea atmosferică. Şi presiunea atmosferică oricum este foarte mare. Presiunea atmosferică este aproximativ un kilogram pe fiecare centimetru pătrat. Asta înseamnă că dacă întind mâna, în palmă, pe suprafaţa acestei palme este o presiune echivalentă cu 100 de kilograme. Asta înseamnă că numai aerul din jur pune o presiune pe corpul meu echivalentă a câteva tone. Ar trebui să mă strivească. Din fericire, avem mecanisme biologice, avem fizica din interiorul celulelor care compensează această presiune. Dar această presiune creşte cu adâncimea. La fiecare zece metri mai adaugi încă o valoare presiune atmosferică. La zece metri adâncime presiunea este de două ori mai mare decât la suprafaţă. Atunci când cobori la patru mii de metri ai o presiune care este de patru sute de ori mai mare decât la suprafaţă. Este o presiune uriaşă. Cei care construiesc submarinul trebuie să ia în calcul această presiune. Submarinul trebuie să reziste”, a mai declarat fizicianul.

Cristian Presură a menţionat că sistemul de comunicaţie al submarinului Titan era unul rudimentar.

“Şi nu este numai vorba de asta, de a rezista. Este vorba de a fi în contact cu submarinul. Cele mai multe submarine folosesc cabluri. Ele sunt legate prin cabluri care păstrează contactul cu ceea ce se întâmplă în submarin, iar în caz de nevoie submarinul este ridicat la suprafaţă cu macaraua. În cazul de faţă a fost un submarin independent care a comunicat, dar cum a comunicat? Că nu poţi comunica cu telefonul mobil de sub mare pentru că undele radio nu circulă prin apă, sunt absorbite foarte repede. Şi atunci nu ai nici sistem de locaţie GPS, nu ai nici telefoane mobile, nu poţi să comunici decât printr-un singur mod şi anume prin sunet, prin semnale sonore. Au avut un sistem care în esenţă era un sistem rudimentar care transmitea nişte sunete, erau citate la suprafaţă, un fel de Morse. Un om are nevoie de oxigen în interior şi are nevoie ca să îşi păstreze concentraţia scăzută de dioxid de carbon. Din cauza asta submarinele normale sunt prevăzute cu filtre pentru dioxid de carbon în cazul în pasagerii trebuie să stea mult timp filtrele respective scot dioxidul de carbon din interiorul incintei în aşa fel încât să fie un aer curat. Acest submarin nu avea nici acest sistem de protecţie”, a mai transmis Cristian Presură.

El crede că submarinul a făcut implozie din cauza presiunii exterioare puternice.

“Probabil că a avut loc o implozie imediat, chiar duminică. Armata americană a anunţat că duminică a detectat sunetul unei explozii, probabil că atunci nu ştia despre ce e vorba, acum se ştie. Cel mai probabil submarinul a făcut implozie chiar duminică din cauza presiunii exterioare puternice şi din cauza construcţiei probabil care nu a rezistat”, a mai explicat Cristian Presură.

