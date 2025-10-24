Cum să scapi de mirosul de mucegai din subsol, potrivit experților

Deși un miros de mucegai în subsol poate părea normal, el poate fi adesea un semn al unei probleme mai serioase, precum umiditatea ascunsă sau mucegaiul. Înainte să devină o problemă mai mare, este important să identifici sursa mirosului, să rezolvi cauza și să reîmprospătezi spațiul.

De ce subsolurile pot mirosi a mucegai

Subsolurile pot dezvolta mirosurile caracteristice de mucegai din mai multe motive. Praful acumulat, murdăria și dezordinea pot reține mirosurile. „Curățenia profundă și eliminarea dezordinii, în special spălarea sau îndepărtarea țesăturilor și tapițeriei, ajută la reducerea surselor de miros,” spune Isabella Flores, expert în curățenie la Sparkly Maid San Diego. „Cărbunele activ sau bicarbonatul de sodiu plasat în jur poate absorbi mirosurile persistente.”

Alte zone care merită investigate pentru a identifica sursa mirosului de mucegai din subsol includ covoarele vechi, hainele depozitate în cutii, tapițeria neutilizată și chiar filtrele de aer sau ale sistemului de încălzire murdare.

„Pentru a combate aceste probleme, curățați și uscați temeinic materialele afectate, înlocuiți sau reparați obiectele deteriorate de apă, mențineți și curățați regulat sistemele HVAC (ansamblul tehnic dintr-o clădire care asigură confortul termic, calitatea aerului și circulația acestuia) și inspectați eventualele scurgeri ascunse cât mai curând posibil pentru a preveni acumularea de umiditate,” recomandă Alicia Sokolowski, co-CEO AspenClean.

Ads

Dacă mirosurile persistă, explorați următoarele cauze frecvente și soluțiile lor.

Când umiditatea este vinovată

Umiditatea creează un mediu umed, ideal pentru dezvoltarea bacteriilor și fungilor. „Când aceste microorganisme descompun materiale organice, eliberează compuși organici volatili microbieni (MVOC), care produc miros de mucegai sau pământ,” explică Sokolowski. „Chiar și umiditatea ascunsă în spatele pereților sau sub covoare poate provoca acest miros în timp.”

Există mai mulți pași cruciali pentru a combate problemele de umiditate, potrivit lui Michael Rubino, expert certificat în combaterea mucegaiului și fondator HomeCleanse:

Folosește un dezumidificator: Aceste aparate elimină umiditatea din aer.

Investește într-un termostat inteligent: Alege unul care monitorizează umiditatea în timp real pentru a rezolva rapid problemele.

Ads

Curăță imediat scurgerile și apa acumulată: Apa stagnantă crește nivelul de umiditate și favorizează mucegaiul.

Repară scurgerile rapid: Chiar și mici scurgeri adaugă umiditate în aer. Inspectează regulat țevi, boilere și pereții subsolului și repară imediat problemele.

Asigură etanșarea corectă a ușilor și ferestrelor: Etanșarea previne pătrunderea umidității și a ploii din exterior.

Menține ușile și ferestrele închise la ploaie: Ploua și umiditatea ridicată de afară pot crește nivelul de umiditate din interior.

Curăță și întreține jgheaburile: Jgheaburile înfundate sau deteriorate pot permite apei să pătrundă în fundație. Curăță-le și întreține-le regulat pentru a direcționa apa departe de casă.

Asigură o izolație corespunzătoare: Izolația slabă ajută la reglarea temperaturii și reduce acumularea de umiditate.

Crește circulația aerului: Folosește ventilatoare, deschide uși și păstrează ventilațiile libere pentru a preveni stagnarea aerului și acumularea umidității.

Reducerea covoarelor: Covoarele rețin umiditate și favorizează mucegaiul. Alege pardoseli dure, precum gresie, vinil sau beton sigilat.

Ads

Depozitează obiectele în recipiente impermeabile: Cutii de carton și țesături absorb umiditate, ducând la apariția mucegaiului.

Când mucegaiul este problema

Mucegaiul este doar forma inițială a mucegaiului deplin, spune Matt Gorbacz, proprietar Clean Air Technologies. „Crește rapid pe materiale organice când aerul rămâne umed. Este semnalul de avertizare înainte de o problemă reală de mucegai. Soluția cu apă și înălbitor sau un produs special pentru mucegai funcționează, dar dacă revine, problema umidității rămâne.”

Pași esențiali pentru combaterea mucegaiului, potrivit lui Rubino:

Schimbă produsele de curățenie cu unele care elimină particulele fără să afecteze calitatea aerului.

Curăță frecvent întreg spațiul interior pentru a elimina sporii de mucegai și bacteriile.

Redu dezordinea pentru a facilita curățarea temeinică a suprafețelor.

Spală materialele poroase (covorașe de baie, prosoape, lenjerie, draperii) cu aditivi speciali.

Programează verificarea sistemului HVAC de către un profesionist de două ori pe an.

Ads

Investește într-un purificator de aer care elimină particulele mici.

Înlocuiește filtrele HVAC cu cele cu rating MERV cât mai ridicat și schimbă-le la timp.

Menține plantele de interior pentru a preveni apariția mucegaiului.

Când lipsa ventilației este problema

Sokolowski spune că lipsa circulației aerului permite umidității și aerului viciat să se blocheze, creând un mediu favorabil mucegaiului și bacteriilor. „Fără circulație corespunzătoare, aceste microorganisme eliberează gaze care produc mirosul distinct de mucegai. În timp, zonele cu aer stagnant — cum ar fi subsolurile — dezvoltă un miros persistent și neplăcut.”

Cel mai bun mod de a combate acest lucru este să crești ventilația: deschide ferestrele când vremea este uscată, folosește ventilatoare și păstrează ușile interioare deschise. „Asigură-te că ventilațiile și filtrele sunt curate pentru ca aerul proaspăt să circule prin spațiu,” spune Sokolowski.

Când să apelezi la un profesionist

Mucegaiul vizibil poate fi doar vârful icebergului — ar putea exista mai mult ascuns în spatele pereților, sub pardoseală sau în alte zone nevăzute. „Datorită capacității sale de a rămâne ascuns, este important să testezi pentru mucegai și să identifici atât locația, cât și sursa umidității care îl provoacă,” explică Robert Weitz, fondator RTK Environmental Group. „Este mai bine să apelezi la profesioniști instruiți care pot evalua corect situația și pot propune o soluție.”

Ads

Chiar dacă nu vezi semne vizibile de mucegai, acesta se poate ascunde în spatele gips-cartonului, panourilor, sub covoare, în cutii de carton sau în jurul țevilor.

„Singura modalitate de a ști ce ai de-a face este să testezi, iar un test independent va indica exact problema și va recomanda un plan de remediere,” spune Weitz.

„Ar putea fi o scurgere în fundație, drenaj slab, umiditate ridicată sau o țeavă care picură. Deseori, mucegaiul și cauza sa sunt ascunse și pot fi detectate doar de un profesionist cu aparate de măsurare a umidității, camere termice etc. Dacă suspectezi mucegai, e momentul să acționezi.”

La urma urmei, mirosul de mucegai din subsol nu este doar neplăcut — poate fi și dăunător, scrie marthastewart.com.

Ads