Orașul în care primăria vrea să scadă subvenția pentru energia termică acordată populației. De când se va aplica măsura

Orașul în care primăria vrea să scadă subvenția pentru energia termică acordată populației. De când se va aplica măsura
Calorifer FOTO Pexels

Primăria municipiului Timișoara anunță că intenționează să scadă subvenția acordată populației începând de la 1 septembrie 2025. Totuși, prețul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice rămâne neschimbat.

Un proiect de hotărâre în acest sens va fi supus votului Consiliului Local Timișoara.

”Sunt propuse menținerea prețului local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice la 847,61 lei/MWh (fără TVA) și ajustarea prețului local facturat populației la 466,19 lei/MWh (fără TVA). Diferența de 381,42 lei/MWh (fără TVA) va fi acoperită prin subvenție de la bugetul local.

Pentru sezonul de iarnă, respectiv perioada noiembrie – martie, diferența la factură va fi de aproximativ 480 de lei pentru un apartament cu o cameră, 700 de lei pentru unul cu două camere și 960 de lei pentru unul cu trei camere”, se arată într-un comunicat de presă, de luni, 25 august, al Primăriei Timișoara.

Până în prezent, Primăria Timișoara acorda o subvenție de 497,83 lei/MWh fără TVA, iar populația plătea 394,78 lei/MWh fără TVA pentru termoficare.

