Primăria Timișoarei ia grosul subvențiilor pentru căldură acordate de guvern

Scandalul făcut anul trecut de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care dădea vina pe Guvern pentru criza apei calde și a căldurii nu a rămas fără ecou. Edilul orașului de pe Bega va încasa trei sferturi din suma alocată de Executiv pentru compensarea costurilor legate de achiziţia gazelor naturale pentru energia termică în sistem centralizat.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, a aprobat repartizarea către bugetele locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale a celei de-a zecea tranşe, în valoare de 7.523.028,73 lei, din subvenţia de compensare a costurilor legate de achiziţia gazelor naturale necesare producerii energiei termice în sistem centralizat pentru sezonul rece 2021-2022. Suma este aferentă subvenţiei pentru consumul de gaze naturale din luna martie 2022.

Pentru consumul de gaze naturale din luna martie, Oradea va primi 1.763.742,98 lei, comuna Sânmartin 21.547,65 lei, municipiului Sibiu îi vor fi alocate fonduri în valoare de 80.833,37 lei, iar municipiul Timişoara va beneficia de 5.656.904,73 lei.

Suplimentar, pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în asigurarea continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, a fost alocată suma de 8.291.406,04 lei. Municipiul Craiova va primi 3.292.645 lei, iar municipiul Rădăuţi va primi suma de 4.998.761,04 lei.

Ads

Până în prezent, din cele 400 milioane lei alocate cu această destinaţie, prin Legea bugetului de stat pentru 2022, au fost utilizate 273.558.409,43 lei, atât sub formă de subvenţie la achiziţia de gaze naturale şi păcură, cât şi pentru asigurarea continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei, a precizat ministrul Cseke Attila.

Dominic Fritz: ”Timişorenii subvenţionează preţul din Bucureşti, în timp ce ei stau în frig”

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a solicitat anterior în repetate rânduri mai mulți bani pentru căldură, susținând că, în București, prețul gazului este de 150 de lei megawatt pe oră, pe când Timișoara plătește circa 500 de lei. Astfel, în luna februarie, Fritz a solicitat guvernului 130 de milioane de lei pentru a acoperi costurile termoficării.

”Timişoara stă în frig, în timp ce la Bucureşti preţul la gazul de la ELCEN este de 150 de lei megawatt pe oră, iar în Timişoara noi am plătit în jur de 500 de lei. Pentru că în Bucureşti există un contract preferenţial cu o companie de stat, timişorenii subvenţionează preţul din Bucureşti, în timp ce ei stau în frig. E absurd. Dacă noi, la Colterm, am avea un contract cu 150 de lei megawatt pe oră, n-aţi auzi în veci de primarul Fritz plângându-se sau cerând bani şi n-aţi auzi nicio ştire de şcoli fără căldură. 150 de lei e mai scump decât iarna trecută, dar ar fi o creştere pe care o putem gestiona. Or, o creşterea de cinci ori nu poate fi gestionată de nimeni. Acolo unde vorbim de nevoi de bază, aşa cum este căldura, statul trebuie să se asigure că toţi românii au acces”, a declarat Dominic Fritz în februarie.

Ads