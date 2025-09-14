Un director spune că își poate da seama cât de realizată este o persoană doar uitându-se cum își comandă cafeaua

Poate fi succesul determinat din felul în care cineva își comandă cafeaua? Poți să-ți dai seama cât de mult succes are cineva doar privind cât de repede plasează o comandă? O directoare generală este convinsă că da.

Într-un interviu recent într-un podcast, Codie Sanchez, CEO al companiei Contrarian Thinking, a împărtășit câteva opinii controversate despre persoanele care țin rândul pe loc pentru că le ia mult timp să comande. „Arată-mi cât de mult îți ia să comanzi la tejghea și îți voi arăta contul tău bancar”, a spus ea.

CEO-ul crede că timpul pe care cineva îl petrece hotărându-se la o comandă este un indiciu al succesului. Sanchez a dat exemplul unei așteptări la coadă într-o cafenea ca un fel de indicator pentru succes.

Ea a descris cum a stat în spatele unei femei care a părut că are nevoie de „patru secole” ca să-și comande cafeaua, lucru pe care Sanchez nu îl putea înțelege. „Dacă știm că suntem aici pentru un timp finit, de ce să petrecem atât de mult timp pe așa ceva în loc de o plimbare, un apus etc.?” a întrebat ea.

Sanchez a mers și mai departe, sugerând că cineva care ezită mult când comandă este „foarte confortabil să-i incomodeze pe cei din jur”, ceea ce ar putea sugera chiar narcisism sau lipsă de autocunoaștere.

„Nu sunt foarte eficienți în lucrurile care nu contează cu adevărat”, a adăugat Sanchez. „Dacă vrei să rezolvi ceva, îl dai unei persoane ocupate.” Conform modului ei de a gândi, cineva care întârzie la comandă atunci când alții așteaptă în spate este lipsit de considerație și posibil egocentric.

Mai mult, Sanchez a sugerat că acest comportament arată un potențial profesional scăzut, pentru că persoana respectivă se mișcă greu chiar și în decizii mărunte și lipsite de importanță, cum ar fi alegerea unei cafele.

Sanchez este CEO al Contrarian Thinking, o companie care îi ajută pe oameni să învețe cum să investească inteligent în afaceri și să își crească veniturile pasive. Ea și-a început cariera ca jurnalist, relatând despre atrocități legate de drepturile omului în Mexic.

În acea perioadă, Sanchez a realizat cât de mult contează echitatea economică în viețile celor marginalizați și a decis să se dedice acestui aspect. Astfel, a făcut trecerea de la jurnalism la finanțe și a ajuns milionară, iar acum îi învață pe alții să facă la fel.

Dar este luarea rapidă a deciziilor într-adevăr un avantaj? Deși deciziile sunt esențiale în afaceri, un articol din Harvard Business Review sugerează că lucrurile nu funcționează chiar cum presupunem noi — sau cel puțin nu ar trebui. Cercetarea arată că un lider care tratează luarea unei decizii ca pe un eveniment singular nu este la fel de eficient. Asta înseamnă că o decizie rapidă nu este întotdeauna cea mai bună opțiune. Uneori merită să îți iei timp pentru a analiza situația și a lua în considerare mai multe perspective.

Când un fragment din interviul lui Sanchez a ajuns pe TikTok, utilizatorii au avut multe păreri despre teoria ei cu cafeneaua.

Cei mai mulți au fost de acord cu analiza din Harvard Business Review, unii comentând: „Spune doar că ești neîndurătoare.”

Altul a spus că pentru Sanchez însăși „a durat o veșnicie să ajungă la subiect.”

Indiferent dacă te enervează sau nu cineva care stă prea mult să-și aleagă comanda, este important să ne amintim că o singură interacțiune nu reflectă neapărat capacitatea generală a cuiva de a lua decizii. A judeca flerul de afaceri al cuiva pe baza unui moment atât de scurt pare absurd de nedrept, scrie yourtango.com.

