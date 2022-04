Dezbaterea succesiunii in Romania de catre romanii din strainatate

Dacă un membru al familiei sau o persoana apropiata dumneavoastra decedeaza, iar dumneavoastra va numarati printre mostenitori, puteti solutiona problema mostenirii, cunoscuta si sub denumirea de succesiune, facand apel la instantele din statul membru in care a locuit ultima data defunctul sau apeland la un notar din orice tara membra a Uniunii Europene.

In general, autoritatea care se ocupa de mostenire, va aplica legislatia natională a tarii din Uniunea Europeana, in care a locuit defunctul ultima oara. Conform jurio.ro, exceptie face cazul in care defunctul a ales o alta legislatie, exprimandu-si dorinta ca mostenirea sa fie gestionata in baza legislatiei nationale a tarii sale de origine.Toate partile implicate trebuie sa fie de acord cu instanta aleasa.

Acceptarea sau renuntarea la mostenire

Legislatia nationala care se aplica mostenirii, va poate permite sa declarati in fata unei instante, daca acceptati o succesiune sau daca renuntati la aceasta. In baza normelor Uniunii Europene, puteti face o astfel de declaratie in fata unei instante din tara membra UE in care locuiti, chiar daca instanta care se ocupa de succesiune se afla in alta tara din Uniunea Europeana.

Hotararea judecatoreasca pronuntata in alta tara

Hotararea judecatoreasca pronuntata intr-o alta tara UE, cu privire la o mostenire, va fi recunoscuta in alte tari din UE, fara nicio procedura speciala. Daca partea interesata din cealalta tara din UE, nu se supune hotararii, se poate solicita ca aceasta sa fie declarata executorie, astfel incat politia sau un executor judecatoresc sa poate actiona pentru a o executa. Cealalta parte poate inainta recurs impotriva recunoasterii sau executarii hotararii, numai din cateva motive. Astfel, dacahotararea este in mod evident incompatibila cu ordinea publica din tara UE in care trebuie recunoscuta sau executata, se poate face recurs. De asemenea, se poate face recurs si in situatia in care hotararea judecatoreasca contravine unor hotarari judecatoresti anterioare, din tara UE in care trebuie recunoscuta sau executata. Persoanele implicate in procedura, care nu au avut posibilitatea de a-si pregati apararea, pot apela la recurs.

Certificatul de mostenitor

Daca sunteti mostenitor, exista posibilitatea de a fi nevoit sa dovediti unei autoritati sau unei banci din alta tara UE, faptul ca aveti dreptul de a deveni proprietar al activelor pe care defunctul le detinea acolo. De asemenea, este posibil ca executorul testamentar si administratorul patrimoniului succesoral, sa fie nevoiti sa demonstreze ca sunt abilitati sa isi exercite drepturile in alta tara din Uniunea Europeana.

Autoritatea din tara UE care se ocupa de mostenire sau de succesiune, va poate elibera un document national care sa va certifice statutul de mostenitor, executor testamentar sau administrator al patrimoniului succesoral. Puteti solicita autoritatii respective sa va elibereze un certificat european de mostenitor.

Avantaje si dezavantaje ale certificatului european de mostenitor

Avantajul unui certificat european de mostenitor consta in faptul ca efectele sale sunt aceleasi pe intreg teritoriul Uniunii Europene, indiferent de tara care il elibereaza. Pe de alta parte, un document national va produce efecte diferite in functie de statul membru care il elibereaza, iar acest lucru poate intarzia recunoasterea drepturilor pe care le aveti in alta tara din Uniunea Europeana.

De asemenea, certificatul european de mostenitor este recunoscut si in alte tari din Uniunea Europeana, fara nicio procedura speciala. Se poate obtine un astfel de certificat de la o instanta din statul membru, care are competenta de a decide cu privire la mostenire sau de la o alta autoritate complexa, de exemplu, un notar, din aceeasi tara.

Se poate introduce recurs impotriva refuzului de a vi se emite un certificat european de mostenitor. Certificatul are o perioada de valabilitate de 6 luni, insa aceasta poate fi extinsa. De asemenea, autoritatea emitenta poate modifica sau poate retrage certificatul european de mostenitor, daca se dovedeste ca acesta nu corespunde realitatii.