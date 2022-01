1.556 de cazuri active de COVID-19, rata de infectare fiind 15,54

> In Radauti, rata de infectare continua sa scada usorIn judetul Suceava erau, joi, 5.134 de cazuri active de COVID-19, iar rata de infectare era 9,3 la mie.In anterioarele 24 de ore au fost declarate vindecate in judet 271 de persoane, ridicand la 41.478 numarul sucevenilor care s-au vindecat de COVID de la inceputul pandemiei.Cele mai multe cazuri, 1.554, erau in municipiul Suceava, care avea ieri rata de infectare 15,54 la mie.In municipiul Radauti, rata de infectare continua sa ... citeste toata stirea