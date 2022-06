1 IUNIE- ZIUA POREsILOR DESCHISE PENTRU COPII, LA CLINICA HEREDITAS

De 1 Iunie, Clinica Hereditas si-a deschis portile pentru zeci de copii de la Scoala Gimnaziala "Miron Costin" din Suceava. Peste 50 de prichindei au calcat pragul unitatii medicale situate in comuna Ipotesti, cu sclipiri de curiozitate si bucurie in ochi, dornici sa afle ce se intampla in cabinetele medicale din cadrul clinicii. Punctul de atractie la intrarea in clinica a fost acvariul cu zeci de pesti colorati, mari si mici, de diferite specii, care i-au siderat pe copiii curiosi din fire. ... citeste toata stirea