Peste 120 de politisti au fost implicati in activitati complexe de cercetare penala in cadrul actiunii "Blocada", asigurand materialul probator necesar. S-au desfasurat investigatii, audieri de persoane, activitati criminalistice si au fost puse in aplicare mandate de aducere si perchezitie domiciliara, precum si alte acte procedurale in cauze penale.Un numar de 12 persoane suspectate de comiterea de furturi, fapte cu violenta si inselaciuni prin metoda accidentul, au fost retinute pentru 24