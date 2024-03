13 suceveni sunt lasati fara parcelele primite gratuit pentru construirea de locuinte individuale

> Beneficiarii cu pricina nu s-au prezentat la Primaria Suceava in vederea semnarii contractelor pentru terenul atribuit, iar ulterior nu au dat curs nici adreselor transmise in acest sens...Autoritatile locale din municipiul Suceava retrag mai multe parcele atribuite tinerilor cu scopul ridicarii, de catre acestia, de locuinte individuale. Aceasta dupa ce persoanele in cauza, aflam, nu au respectat conditiile impuse prin Legea nr. 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru ... citește toată știrea