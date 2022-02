13 UAT-uri sucevene fara cazuri de COVID-19

> Ieri, in judet, erau 961 de cazuri de COVID-19 in evolutieIn judetul Suceava erau, miercuri, 961 de cazuri de infectie SARS-CoV-2 in evolutie, rata de infectare fiind 4,67 de cazuri la mia de locuitori.In anterioarele 24 de ore, in judet au fost declarate vindecate de COVID 265 de persoane ridicand la 50.781 numarul sucevenilor vindecati de COVID-19 de la inceputul pandemiei.Conform distributiei cazurilor de COVID-19 pe unitati administrativ-teritoriale (UAT), din cele 114 UAT-uri ... citeste toata stirea