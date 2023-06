Ministerul Educatiei a publicat, pe site-ul Evaluare.edu.ro, rezultatele initiale ale absolventilor clasei a VIII-a obtinute in urma sustinerii examenului de evaluare nationala, in sesiunea 2023, inainte de solutionarea contestatiilor.Comunicarea rezultatelor s-a realizat anonimizat, atat in centrele de examen, cat si pe site-ul Evaluare.edu.ro, cu respectarea Regulamentului general privind protectia datelor personale, fiind utilizate coduri individuale care inlocuiesc numele si prenumele ... citeste toata stirea