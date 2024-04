15 suceveni au fost tratati in spitale din strainatate

> Ei s-au adresat unor unitati sanitare din Italia si Germania, in cauza fiind suferinzi de "afectiuni pediatrice, ortopedice, oncologice si de boli ale sistemului circulator"In anul 2023, Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Suceava a eliberat, la solicitarea asiguratilor sau a institutiilor competente din tarile Uniunii Europene, 2.220 de formulare europene. Din totalul acestora, 15 sunt formulare S2 (E112), prin care persoanele asigurate pot beneficia de tratament in tarile UE, in ... citește toată știrea