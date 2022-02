15 tone de ajutoare pentru cetatenii ucraineni au fost duse pe teritoriul ucrainean de Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor si vor fi distribuite de autoritatile ucrainene in zonele greu afectate

Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, in colaborare cu autoritatile judetene, respectiv Institutia Prefectului, Consiliul Judetean, Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, Politia de Frontiera, a trimis si transportat, noaptea trecuta, prin punctul de trecere a frontierei Siret 15 tone de ajutoare pentru cetatenii ucraineni, afectati de conflictul militar declansat in aceste zile in tara vecina./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: ... citeste toata stirea