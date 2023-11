Cel mai renumit liceu din Falticeni si-a deschis portile pe 2 noiembrie 1870, cu o clasa de 20 de elevi. Pana in 1892 a functionat sub denumirea de Gimnaziul "Alexandru Ioan I", iar din 1892, odata cu mutarea in noul local de scoala, isi schimba denumirea in Gimnaziul "Alecu Donici". In 1923 isi modifica numele in Liceul "Nicu Gane", din 1948 devine Scoala Medie Mixta de 11 ani nr. 1 Falticeni, din 1969 functioneaza cu numele "Liceul Nr. 1 Falticeni", iar din 1970 isi redobandeste numele ... citeste toata stirea