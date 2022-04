167 de drumuri si 69 de proiecte de apa si canalizare vor fi finantate in judetul Suceava

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador a declarat, vineri, ca in judetul Suceava se va asigura finantarea a sute de proiecte de drumuri, apa si canalizare si alimentari cu gaze naturale de aproape 5 miliarde de lei, ceea ce reprezinta circa un miliard de euro pana in anul 2028 prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"."Este de salutat faptul ca, in saptamana in care a fost presedinte interimar al PNL, liderul liberal sucevean Gheorghe Flutur, impreuna ca premierul Nicolae Ciuca ... citeste toata stirea