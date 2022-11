2 pacienti cu COVID-19 in spitalele sucevene

> In saptamana anterioara, s-au inregistrat in tara 2.387 de noi infectari cu SARS-CoV-2, fara ca Ministerul Sanatatii sa informeze care este situatia in judeteIn intervalul 21 - 27 noiembrie a.c. au fost inregistrate 2.387 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Dintre cazurile noi din anterioara saptamana, 629 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare, potrivit comunicatului saptamanal al Ministerului Sanatatii. ... citeste toata stirea