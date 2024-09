> "Am scris aceste randuri din respect pentru suceveni, pentru a arata ca, in cei 20 de ani, m-am implicat serios in cresterea calitatii vietii in municipiul Suceava" a declarat primarul Ion Lungu, prezentand investitii de 500 de milioane de euro facute in aceasta perioadaVineri, 27 septembrie 2024, Ion Lungu si-a prezentat, in conferinta de presa, cartea "20 de ani primar al Sucevei, Ion Lungu, un om de buna credinta".Evenimentul a fost prilejuit de implinirea a 4 ani de cand Lungu a fost ... citește toată știrea