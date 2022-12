200 de copii cu situatii materiale speciale au primit afectiune si daruri din partea voluntarilor Rotary Club Suceava - Bucovina

Doua sute de copii suceveni cu varste pana in 12 ani aflati in situatii materiale speciale, dintre care 125 de copii din zona Dolhasca si 75 de copii asistati social din municipiul Suceava au fost, luni, beneficiarii actiunii "Daruieste un zambet" organizata pentru al XV-lea an de Rotary Club Suceava -Bucovina.Astfel, fiecare voluntar al Rotary Club Suceava - Bucovina a devenit Mos Craciun pentru cate unu din cei 200 de copii aflati in situatie de risc si le-a oferit afectiune, dar si diverse ... citeste toata stirea