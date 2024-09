21 septembrie, Ziua de Curatenie Nationala

"Asociatia BIOSILVA in parteneriat cu Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina va invita sa sustineti si sa participati pe 21 septembrie 2024 la Ziua de Curatenie Nationala din judetul Suceava."Dintr-un comunicat al organizatorilor aflam ca, anul acesta, campania "Let's Do It Romania!" este sustinuta in judetul Suceava de peste 20.900 de voluntari si promovata de mai multe ONG-uri, institutii publice, primarii, scoli si isi pro-pune sa atraga un numar mare de voluntari. Sunt ... citește toată știrea