22 de suceveni cumpara locuintele ANL in care au stat cu chirie

> In functie de criteriile din regulament, pretul apartamentelor cu doua camere nu depaseste 171.000 de lei si nu coboara sub 107.000 de lei > O garsoniera din Burdujeni ar putea fi cumparata cu peste 80.000 de lei, iar una de langa Metro, cu pana la 74.000 de leiDupa ce in luna aprilie Consiliul Local Suceava a dat semnalul in acest sens, chiriasii blocurilor ANL se arata interesati sa cumpere garsonierele si apartamentele construite cu fonduri guvernamentale.Este vorba despre nu mai putin ... citeste toata stirea