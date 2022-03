> Ei vor participa la un concurs de natatie organizat la BacauUn lot de natatie format din 24 de copii refugiati din Ucraina este cazat la Liceul cu Program Sportiv (LPS) din Suceava si va participa in aceasta saptamana la un concurs de natatie organizat la Bacau.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca autoritatile sucevene ajuta in aceste zile la integrarea copiilor refugiati din Ucraina in Romania.El a spus ca a avut, ... citeste toata stirea