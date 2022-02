27 de localitati fara cazuri de COVID-19

> Falticeni se apropie de iesirea din zona rosie > In Radauti, rata de infectare a coborat la 1,85 la mieIn judetul Suceava erau, miercuri, 481 cazuri de infectie cu SARS-CoV-2 in evolutie.In anterioarele 24 de ore, in judet au fost declarate vindecate de COVID alte 45 de persoane, ridicand la 51.852 numarul de suceveni vindecati de COVID de la inceputul pandemiei.Conform distributiei cazurilor de COVID-19 pe unitati administrativ teritoriale (UAT), din cele 114 UAT-uri ale ... citeste toata stirea