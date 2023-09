> Cea mai mare suma, 500.000 de lei, este solicitata de municipiul Campulung Moldovenesc, dupa care urmeaza Radauti, Vatra Dornei, Siret si SalceaDin Fondul de rezerva la dispozitia Consiliului Judetean Suceava, 5,3 de milioane de lei vor fi repartizate catre unitati administrativ-teritoriale aflate in situatie "de extrema dificultate". Repartizarea va fi supusa dezbaterii in sedinta ordinara lunara a deliberativului judetean, in cauza fiind trei primarii de municipiu, doua primarii de orase ... citeste toata stirea