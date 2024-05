32 de locuri de afisaj electoral in municipiul Suceava

> La 10 mai incepe campania electorala pentru alegerile locale si europarlamentareViceprimarul Sucevei Lucian Harsovschi a facut, miercuri, un apel catre toti competitorii politici sa utilizeze doar cele 32 de locuri speciale de afisaj, nu stalpi, pereti, statii de autobuz si alte locatii necorespunzatoare in conditiile in care din 10 mai 2024 incepe campania electorala aferenta alegerilor locale si europarlamentare.Potrivit viceprimarului, in cele 32 de locatii sunt cate 4 panouri de ... citește toată știrea